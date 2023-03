Influenciador Toguro se envolve em acidente de carro com morte no RJ

Toguro que conta com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram dirigia um carro que colidiu contra um motociclista.

O influenciador fitness Tiago Toguro se envolveu em um acidente com vítima fata na madrugada deste sábado (4). Conforme informações do g1, Toguro que conta com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram dirigia um carro que colidiu contra um motociclista. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda de acordo com informações de testemunhas que estavam no local, o famoso dirigia pela Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro, quando perdeu o acesso para a Avenida Brasil. Para recuperar a via de acesso perdida, Toguro teria dado marcha ré, quando bateu em cheio em uma moto.

Em nota, a Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, atestou o óbito do motociclista. A Defesa Civil esteve no local e removeu o corpo para o IML.

Procurado pela coluna LeoDias, o influenciador digital Toguro não retornou às nossas mensagens. O espaço segue aberto para que ele possa falar sobre o assunto.

