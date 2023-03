Corpo com sinais de tortura é encontrado em terreno baldio na Zona Leste de Manaus

Na manhã desta segunda-feira (6), o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com sinais de tortura, em um terreno baldio, localizado na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, o cadáver foi encontrado por pessoas que caminhavam pela localidade. A vítima seria usuária de drogas.

A perícia divulgou que o homem tem uma tatuagem no braço esquerdo escrito “preto”, estava de bruços e com marcas de tortura. Também foi encontrado uma mochila ao lado do corpo.

Ainda segundo as análises da perícia uma pedra achada no local, possivelmente, teria sido usada no crime. O caso deve ser investigado pelo Polícia Civil do Amazonas.

