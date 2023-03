Arthur Lira faz ‘reprimenda pública’ a Nikolas Ferreira por fala transfóbica

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), fez uma ‘reprimenda pública’ ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL) nesta quarta-feira (8). O parlamentar ofendeu mulheres trans em um discurso no plenário da Casa no Dia Interacional da Mulher.

“O Plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém”, escreveu Lira em seus perfis. “O deputado Nikolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje”, completou.

Além da ‘reprimenda’ do líder dos deputados, Nikolas é alvo de pedidos de cassação pelo discurso. O Ministério Público Federal também entrou no caso e pediu a responsabilização do parlamentar pela ação transfóbica.

Na publicação feita na noite desta quinta, Lira não deixa claro se apoiará os pedidos contra Nikolas Ferreira. Nas respostas ao tuíte, o parlamentar foi fortemente cobrado pelo andamento das ações.

Discurso transfóbico

Durante sessão nesta tarde, Nikolas Ferreira vestiu uma peruca loira e disse que as mulheres estariam perdendo espaço para “homens que se sentem mulheres”. Também fez uma série de outras afirmações transfóbicas.

Logo depois do pronunciamento, a deputada federal Tabata Amaral (PSB–SP) anunciou que apresentará ao Conselho de Ética da Câmara um pedido de cassação do mandato do deputado de extrema-direita.

O PSOL, cuja bancada é liderada por Sâmia Bomfim (SP), informou que protocolará uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal.

* Com informações da Carta Capital

