Banda Djavú será atração do ‘Festival Só Tem Brega’ em Manaus

A Banda Djavú é um dos maiores fenômenos do estilo musical no País

Manaus (AM) – O Festival Só Tem Brega, que ocorre em Manaus no próximo dia 6 de maio, anunciou nesta quinta-feira (16) a Banda Djavú como nova atração do line-up. Os ingressos estão disponíveis para o público no site www.shopingresso.com. O evento contará com mais de oito horas de festa.

Desde 2009 alegrando os palcos brasileiros, a Banda Djavú é um dos maiores fenômenos do estilo musical no País. O primeiro grande sucesso foi a música “Nave de Amor”, tornando-se assim um furação do Tecnobrega. Outras canções também levam o público à loucura: “Não Desligue o Telefone” e “Me Libera (O que pensa que eu sou)” são algumas delas.

De acordo com a CEO da MIB Eventos, organizadora do evento, Mayara Brilhante, ao todo serão cinco atrações com três bandas nacionais e duas locais.

“A banda Djavú compõe agora na nossa line-up, que já possui grandes nomes do brega e de outros ritmos que fazem sucesso no País. Vai ser uma noite que vai marcar a história dos festivais em Manaus. É um evento para todas as idades”.

O Festival “Só Tem Brega” é um dos eventos mais aguardados pelo público amazonense. As primeiras atrações anunciadas pela organizadora do evento foram o cantor Beto Barbosa e o Conde Só Brega. Além disso, Wanderley Andrade e Nunes Filho compõem a programação do evento dedicado ao gênero mais democrático do Brasil.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Espetáculo amazonense recebe três indicações para premiação nacional de teatro infantojuvenil

Musical “Escola do Rock” estreará no palco do Teatro Amazonas

Cantor amazonense Helder Cruz lança novo single