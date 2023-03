RBD anuncia novas datas de shows no Brasil; saiba os dias e locais

A banda fará mais quatro shows no Brasil com a Soy Rebelde Tour

Notícia boa para os fãs de RBD. A banda fará mais quatro shows no Brasil com a Soy Rebelde Tour. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (27) pela LiveNation.

Das novas datas, serão três shows em São Paulo. As apresentações extras acontecem em 12 e 13 de novembro, no estádio do Morumbi, além do dia 19, que será no Allianz Parque. As vendas dos shows extras abrem em 29 de março.

Um show no Rio de Janeiro, no dia 10 de novembro, no estádio do Engenhão.

Já uma notícia não tão boa é para os fãs de RBD que compraram ingressos para a apresentação de 19 de novembro que aconteceria no Rio de Janeiro. O show foi transferido para o dia 11 do mesmo mês.

“Yo digo R e vocês GRITAM BD, ok? 4 datas não eram suficientes? A #SoyRebeldeTour ganhou mais tempo no Brasil pra gente poder curtir o retorno mais esperado dos últimos anos! Atenção pois, além das novas datas, algumas mudanças importantes aconteceram”, diz o texto da produtora.

RBD anuncia novas datas (Reprodução)



*Com informações do SBT Notícias.