Século: o centro educacional que forma líderes em Manaus

Manaus (AM) — Com o objetivo de estimular habilidades e colocar o aluno como protagonista da sua história, o Centro Educacional Século aposta na inovação, tecnologia e métodos pedagógicos diferenciados, em Manaus. Para isso, a escola conta com uma estrutura moderna e com padrão internacional, que mistura ensino e inovação, sempre alinhados à educação 5.0, baseada em projetos que potencializam a aprendizagem, preparando os alunos para o futuro.

Para o diretor da instituição, Fábio Veras, a unidade de ensino é uma das únicas, senão a única, com uma estrutura completa e internacional para acolher os alunos, pais e professores, é uma escola que forma líderes.

“Somos uma escola completa que oferece a melhor proposta, e visa o futuro do aluno, do empreendedorismo a inteligência socioemocional, nos propostos a oferecer uma educação 5.0 associando novas metodologias no modo de ensinar e avaliar, preparando o educando para se tornarem os futuros líderes”, enfatiza Veras.

Centro Educacional Século visa educar alunos para se tornarem futuros líderes Foto: Thais Matos

As salas de aula têm formação diferenciada, onde a mesa é em formato “V” e as cadeiras ficam dispostas de uma forma que nenhum aluno fique sem a atenção do professor. A escola também conta com atividades extracurriculares como dança, teatro, judô, música, futsal, dentre outros esportes.

O Centro Educacional ainda oferece um moderno laboratório de robótica todo equipado com impressora 3D e outros equipamentos de ponta, tudo para o aluno sair mais preparado para a vida adulta.

Para complementar e trazer mais qualidade de saúde bucal e mental para os alunos, o Século inaugurou, no dia 15 de março, as salas de odontologia e psicologia. As novas salas pretendem oferecer um ambiente diferenciado e dedicado aos alunos da instituição.

A dentista Patrine Sousa acredita que a escola é o ambiente ideal para iniciar programas de saúde bucal, ao ser onde se encontram crianças com idades propícias para adoção de medidas educativas. Ela explica também que o projeto na escola deve ser desenvolvido em duas etapas.

“A primeira etapa do projeto educativo em saúde bucal no Século, será realizado com palestras para conscientizar os alunos e, consequentemente, os pais sobre os fatores que causam a cárie dental, a fim de orientar uma dieta saudável, técnicas de higiene bucal e hábitos preventivos. Já a segunda etapa, será no consultório, caso o aluno precise de algum procedimento, como aplicação de flúor. Os procedimentos não são invasivos, são apenas preventivos”, explica.

Projeto educativo em saúde bucal no Século Foto: Thais Matos

Já a sala de psicologia conta com a presença da psicóloga Julisete Soutelo, que explicou que a psicologia aplicada na escola servirá como apoio para os alunos, principalmente, nos períodos que os deixam mais apreensivos, como o período de provas, por exemplo.

“Vamos ajudar esses alunos, e também aqueles que já sofrem com ansiedade e aqueles que possuem alguma deficiência, ajudando a incluí-los no ambiente escolar. Então, esse novo espaço será de extrema importância, pois, o Século se preocupa tanto com a educação de qualidade quanto com a saúde mental dos nossos alunos. Acreditamos que a criança estando bem emocionalmente, provavelmente, ela aprenderá melhor”, relata.

Sala de psicologia conta a atuação da psicóloga Julisete Soutelo Foto: Thais Matos

A escola ainda oferece como atividade extracurricular o cursinho de inglês “Do you speak english?”, que traz uma proposta total diferente dos outros cursinhos ou até mesmo do que é ensinado na sala de aula. A professora Maria Luana explicou que as atividades fogem do normal, fazendo com se torne mais interessante para os alunos.

“A gente faz dinâmicas, jogos, conversação e entre outras coisas. Colocamos os alunos para realmente falarem o idioma, visto que muitos se preparam para estudarem fora do país”, finaliza.

A escola que forma líderes atua de forma sensível e decisiva na formação de cidadãos atuantes e futuros profissionais de sucesso. Sempre com foco em desenvolver as potencialidades individuais, lapidar os talentos e superar as dificuldades.

