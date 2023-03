Vereador fica em estado grave e mototaxista morre após acidente em estrada no AM

Um acidente na estrada que liga o município de Manaquiri ao Careiro Castanho, no interior do Amazonas, matou um mototaxista identificado como William Byzão e deixou o vereador Mário Neto da Silva Santos, o “Marinho Neto”, em estado grave.

O fato aconteceu, na noite de quarta-feira (29), após a motocicleta em que os dois estavam colidir na traseira de uma “carrocinha” (um reboque colocado em motocicleta). O vereador estava indo para o município do Careiro Castanho.

O mototaxista morreu no local do acidente, já Marinho Neto, que estava na garupa da moto, foi socorrido e levado para o Hospital Raimundo Rodrigues Irmão, em Manaquiri, onde recebeu os primeiros socorros. A atualização do estado de saúde do vereador não foi divulgada.

