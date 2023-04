Primeiros 100 dias do governo Wilson Lima são marcados com ações na educação e saúde

Manaus (AM) – O governo Wilson Lima (União Brasil) completou, nesta segunda-feira (10), 100 dias de gestão. Durante esse período, as ações foram centradas nas áreas de segurança pública, educação, geração de emprego e renda no Amazonas.

“Estamos completando 100 dias de governo e escolhi, junto com a minha equipe, que a gente marcasse esse dia com o nosso programa habitacional. Hoje, nós estamos lançando o Amazonas Meu Lar, que é um programa em que nós vamos entregar 22 mil soluções de moradia. Serão 20 mil apartamentos, um programa que vai custar mais de R$ 3 bilhões para gerar mais de 50 mil empregos diretos e indiretos até 2026”, destacou o governador Wilson Lima.

Ainda na área da habitação, o Governo do Amazonas reassentou, aproximadamente, 500 famílias nas Comunidades da Sharp e Manaus 2.000; lançou o Programa de Saneamento Integrado (Prosai) de Parintins; inaugurou o Parque Residencial General Rodrigo Otávio, além de lançar o maior programa de habitação da história do estado, o Amazonas Meu Lar.

Na saúde, houve ampliação de leitos clínicos e de terapia intensiva em unidades hospitalares; o início de cirurgias inéditas na rede pública estadual, como o implante coclear; além da entrega do Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi) André Araújo revitalizado, entre outros avanços.

Na educação, o convênio que viabilizou o Passe-Livre Estudantil foi renovado e o 13º Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) da gestão Wilson Lima foi entregue no município de Fonte Boa. O Governo do Amazonas também lançou o projeto Escola da Floresta; entregou o 50º laboratório de robótica; e lançou editais da Fapeam no valor de mais de R$ 68 milhões.

Segurança

A segurança pública recebeu novas viaturas de duas e quatro rodas, além de milhares de equipamentos. O cumprimento das metas dos Planos Nacional e Estadual da Segurança Pública e Defesa Social chegou a 90% e foi lançada a operação Tamoiotatá 3.

Uma das principais bandeiras do novo governo Wilson Lima, a área social entregou mais de 300 mil quilos de pescado para instituições; serviu mais de 1 milhão de refeições e sopas por meio do programa Prato Cheio; entregou mais unidades do PAC Móvel, além de ter repassado recursos e fomento para instituições sociais e associações.

Na economia, foram realizadas convocações, nomeações e posses de aprovados em concursos públicos. O governo lançou o programa +Crédito Amazonas 2023, incluindo novas linhas de crédito; anunciou aportes de mais de R$ 45 milhões no mercado do gás natural; e concedeu incentivos fiscais a novos projetos a empresas no Polo Industrial de Manaus.

Setor primário

O setor primário contou com o lançamento do Plano Safra 2023/2024, com recursos de R$ 3,72 bilhões; com o início do estudo para o Zoneamento Econômico Ecológico; o lançamento do Programa Afeam Agro; além da entrega de cartões de produtor primário e aquisição de pescado, entre outras ações.

A infraestrutura foi marcada pela assinatura das ordens de serviço das obras do Parque Gigantes da Floresta, Viaduto Rei Pelé e Complexo Viário José Fernandes; entrega da rodovia Carlos Braga (AM-151); e conclusão das reformas das Feiras do São Francisco e do Quarentão.

Para o meio ambiente, foram anunciados 35 milhões de euros para o Fundo Amazônia; além da entrega do Plano de Gestão da RDS Puranga Conquista; e da assinatura de Memorando de Entendimento para construção de uma Câmara de Comércio de Bioeconomia da Amazônia, entre outros avanços.

No turismo, novos voos internacionais; a escolha de Manaus entre as 52 melhores cidades para se conhecer, segundo o The New York times; a geração de 34.847 empregos; e o lançamento do Programa “Brilha Amazonas” foram algumas das iniciativas dos primeiros cem dias.

Na cultura, os cem dias tiveram o Carnaval na Floresta; o lançamento do Festival Folclórico de Parintins, com o anúncio de patrocínio de R$ 10 milhões a Caprichoso e Garantido; e a realização do 3° Festival de Circo do Amazonas.

Já o esporte do Amazonas contou com o lançamento do projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris e a ampliação das vagas do +Pelci.

* Com informações da assessoria

