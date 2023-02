Visa Manaus alerta sobre o uso de pomadas modeladoras

Manaus (AM) – Após vários casos de contaminação pelo uso de pomadas capilares para trançar e modelar os cabelos registrados nas últimas semanas, a Prefeitura de Manaus, por meio da Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulgou um alerta sobre esses produtos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta sexta-feira (10) a suspensão imediata da comercialização e uso desses produtos em todo o território nacional.

Enquanto a medida estiver em vigor, nenhum lote de qualquer desses produtos pode ser comercializado, e eles também não devem ser utilizados por consumidores e profissionais de beleza. Mesmo exemplares adquiridos anteriormente e existentes nas residências ou em salões de beleza não devem ser utilizados neste momento. O alerta tem importância especial nesta época de Carnaval, em que as festas levam a uma grande procura pelas pomadas modeladoras.

Entre os eventos relatados pelas vítimas de contaminação por esses produtos estão cegueira temporária (perda temporária da visão), forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça. Segundo as informações disponíveis, os registros ocorreram, principalmente, com pessoas que tomaram banhos de mar, piscina ou mesmo de chuva após terem feito uso dos produtos.

A interdição cautelar da Anvisa é uma medida preventiva e temporária para proteger a saúde da população, e permanece vigente enquanto são realizados testes, provas, análises ou outras providências requeridas para a investigação e a conclusão do caso.

O diretor da Visa Manaus, Ewerton Wanderley, informou que ações de fiscalização estão programadas para a próxima semana, para verificar se estabelecimentos como lojas de varejo e de cosméticos, salões de beleza, barbearias, supermercados e distribuidoras estão com os seus estoques de pomadas modeladoras devidamente interditados.

“Para os empresários e funcionários do setor, reiteramos que os produtos estão interditados, ou seja, devem ficar guardados em depósito enquanto a suspensão durar, não devendo, em hipótese alguma, ser distribuídos, comercializados ou manipulados, sob pena de colocar em risco a saúde da população e, portanto, justificar a instauração de Processo Administrativo Sanitário”, explica o diretor.

Recomendações

A Anvisa também tem uma série de recomendações para o público consumidor e os profissionais envolvidos no comércio das pomadas. Para os consumidores, é recomendado a não utilização do produto. Caso tenha feito uso recente, lave os cabelos com cuidado, sempre lembrando de inclinar a cabeça para trás, para que o produto não entre em contato com os olhos.

Em caso de contato acidental com os olhos, lave imediatamente os olhos com água em abundância. Se houver algum efeito indesejado, a recomendação é que a pessoa procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo e notificar a Anvisa por meio do endereço https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/368782?lang=pt-BR.

Os profissionais, salões e comércio em geral, não devem utilizar os produtos em clientes. O manuseio do produto também pode trazer risco aos aplicadores. Não comercialize esses produtos enquanto a medida estiver em vigor. Não existe determinação de recolhimento de todos os produtos no momento, mas o produto deve ficar separado e não deve ser exposto ao consumo ou uso.

A população pode denunciar irregularidades sanitárias relativas à venda e utilização das pomadas modeladoras capilares por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481, ou pelo e-mail [email protected].

Para mais informações, acesse o site da Anvisa. Conheça a Resolução da Anvisa (RE) nº 475, de 9 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a suspensão do comércio de pomadas modeladoras.

Com informações da assessoria*

