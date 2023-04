Um minuto: é o que você precisa para mudar uma vida

Você já ouviu falar que a vida pode mudar de uma hora para outra? Muita coisa pode acontecer em um minuto, como, por exemplo, tomar decisões importantes, ler algo interessante, dar uma boa risada, realizar aquilo que precisamos ou queremos fazer, entre tantas outras atitudes. Nessa infinidade de ações que podemos praticar em 60 segundos, a Legião da Boa Vontade (LBV) convida você a mudar a vida de uma criança ou de um jovem proveniente de uma comunidade fragilizada com uma simples palavra: SIM.

Ao manter em pleno funcionamento suas atividades, a LBV ajuda a mudar a realidade de milhares de meninas e meninos em situação de vulnerabilidade social, visto que há 32 milhões de crianças e adolescentes na pobreza no Brasil, de acordo com uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Além disso, um estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/2022) também revelou que o combate à pobreza durante a infância pode reduzir em quase um quarto (22,5%) o risco de um jovem cometer algum crime na juventude. De acordo com a pesquisa, o baixo poder de compra, bem como o baixo nível de educação do chefe de família e o acesso limitado aos serviços básicos foram fatores de risco apontados que podem ter significativo impacto no desenvolvimento humano.

Proteger a infância e a sociedade

Com a sua ajuda, reforçamos nossa vocação solidária, amparando e protegendo a pessoa atendida e a sociedade também. Ao dizer SIM à LBV, você contribui para a manutenção dos programas e serviços desenvolvidos em suas escolas e também em seus Centros Comunitários de Assistência Social, os quais fortalecem vínculos pessoais, resgatam a autoestima e transformam a realidade de cada atendido de forma positiva, além de prevenir situações de risco. A Entidade igualmente oferece à população um local seguro e um trabalho de qualidade, com a atuação de profissionais e voluntários capacitados e a oferta de alimentação completa, assim como de aprimoramento para seus atendidos.

Investir em oportunidades

Precisamos da sua ajuda para seguir realizando nosso trabalho diário. Investir na LBV é investir em oportunidades. No site www.lbv.org.br, há várias frentes disponíveis para doação, como a possibilidade de custear cestas de alimentos, o leite consumido diariamente nas unidades da Instituição e a alimentação que é servida para milhares de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos atendidos pela Instituição nas suas mais de 80 unidades socioeducacionais em todo o país. Por isso, quando a LBV chamar, atenda com o coração: DIGA SIM!

Para fazer uma contribuição para a LBV, você leva um minuto ou até menos e pode ajudar com o valor que puder. Afinal, só você sabe com quanto pode contribuir e de que maneira. Para isso, basta acessar o site www.lbv.org.br ou fazer uma transferência bancária via pix pelo e-mail: [email protected]. A LBV agradece a sua doação!

Acompanhe todas as ações realizadas acessando o perfil @LBVBrasil no Instagram e no Facebook. Em Manaus/AM, o Centro Comunitário de Assistência Social da LBV está localizado na Av. Castelo Branco, 997 — Cachoeirinha. Outras informações ligue: (92) 3215-7900 / 3215-7930.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

‘Feijoada Solidária da Malu’ acontece neste domingo (12) no quintal do Couro Velho

Últimos dias para se inscrever na 1ª Corrida Solidária Parceiros Brilhantes

Reunião com a Unicef amplia a assistência social no Colônia Antônio Aleixo