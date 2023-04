VÍDEO: Influencer se despede da capivara Filó: ‘Decisão dolorosa é pelo bem dela’

Filó estava em Autazes, no interior do Amazonas, e foi trazida para o aeroclube de Manaus, onde foi entregue aos agentes do Ibama.

O influencer Agenor Tupinambá, que mostra a rotina da capivara Filó, se despediu da companheira nesta quinta-feira (27). Ele entregou o animal ao Ibama em Manaus, depois de ser multado pelo órgão governamental em R$ 17 mil e denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração.

“E depois desses dias de muito diálogo, incluindo com o Ibama, o apoio de amigos incansáveis e de pensar em todas as possibilidades, eu e minha família nos despedimos da Filó”, escreveu Agenor nas redes sociais.

Filó estava em Autazes, no interior do Amazonas, e foi trazida para o aeroclube de Manaus, onde foi entregue aos agentes do Ibama. O animal foi encaminhado para um Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passará por um processo de reinserção na natureza.

O Ibama havia estabelecido um prazo para que Agenor entregasse Filó. O limite acabou expirando na segunda (24). Agora, Tupinambá informou que ainda terá que pagar as multas de mais de R$ 17 mil impostas pelo órgão. Ele deve abrir uma “vaquinha” online para angariar o recurso.

Veja o que diz o Ibama

Informamos que a equipe do IBAMA foi até o local onde o animal (capivara filó) estava e propôs a sua soltura nas proximidades de Autazes, no entanto a família do Senhor Agenor ponderou que o animal poderia se tornar alvo de caçadores da região.

Os veterinários, biólogos, família e assessoria do Senhor Agenor concordaram que seria melhor deixá-la no Centro de Triagem de Animais Silvestre (CETAS) do IBAMA onde ficará aos cuidados de Analistas e Técnicos habilitados e com os meios necessários para manutenção de sua saúde e bem-estar, podendo ser visitada por Agenor, até que se encontre um local adequado que já sendo estudado para sua devolução à natureza. Esta medida foi aprovada pelos veterinários e biólogos presentes na equipe.

A sugestão é que fique em uma Unidade de Conservação Federal de Proteção Integral com o mínimo de presença humana, gerida e cuidada pelo ICMBIO, na qual há a incidência da espécie, ficando assim em ambiente natural e verdadeiramente livre para cumprir suas funções ecológicas de alimentação, convivência em bando, dispersão de sementes, reprodução e outras.

As decisões ocorreram de forma pacífica e conjunta entre as partes (Técnicos e Família Tupinambá), visando sempre o bem estar do animal.

Despedida

Agenor publicou nota na qual agradece o apoio e o carinho que tem recebido. (Leia na íntegra abaixo)

Essa mensagem é para todos. É para quem duvidou de mim e para quem sempre teve certeza de quem eu sou. É dedicada aos que me acompanham desde o começo e aos que acabaram de chegar.

Hoje, eu manifesto a minha maior prova de amor pela Filó. É importante registrar que eu nunca fui contra e jamais impediria que a minha amada Filomena um dia se integrasse com um bando de capivaras para seguir sua vida. Foi justamente para isso que eu a salvei, cuidei e guardei um sentimento enorme no meu peito por ela.

Eu também sei que aconteceram equívocos, e garanto que os erros que cometi foram inconscientes, sem má índole e nem qualquer tentativa de exploração. Absolutamente nenhum vídeo com ela me trouxe qualquer resultado financeiro. Era apenas eu com um celular na mão, registrando a minha própria vida ribeirinha.

E depois desses dias de muito diálogo, incluindo com o IBAMA, o apoio de amigos incansáveis e de pensar em todas as possibilidades, eu e minha família nos despedimos da Filó.

Em conciliação, o IBAMA deu a possibilidade para que a Filó ficasse próxima de mim e encontrasse um bando de capivaras para integração. Porém, aqui sabemos da dificuldade de encontrar um bando e dos riscos que ela poderia correr.

Essa decisão dolorosa é pelo bem dela, ainda que isso me custe não ver mais seus pulinhos pra nadar e sua carinha comendo capim. E de tantos lugares para a Filó estar, o seu verdadeiro habitat natural é o meu coração e de lá ninguém arranca.

E hoje eu também me liberto de qualquer necessidade de provar meu amor pela Filó e por outros animais. Eles sabem! Eu me liberto de qualquer julgamento que vá contra os meus valores e ideais, eu sei o homem que eu quero me tornar.

Minha gratidão aos meus pais e irmãos, ao suporte jurídico que me foi concedido pela Deputada Joana Darc, aos amigos, seguidores e todos que me acompanharam até aqui.

E finalmente a você, Filó. Eu te amo e fui extremamente feliz ao seu lado, e continuarei com você aonde quer que você esteja.

Com amor e muita fé de que tudo vai dar certo,

Agenor Tupinambá.

