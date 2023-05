Academia Engenharia do Corpo chega em Manaus com valores promocionais

A academia está localizada no Millennium Shopping e contará com diversos diferenciais, entre eles, plano promocional custando a partir de R$ 9,90

Manaus (AM) – O Millennium Shopping acaba de ganhar mais uma operação no último sábado (6). A partir de agora, o centro de compras passa a contar com a Engenharia do Corpo, que chega na capital amazonense de olho em quem deseja iniciar ou dar continuidade a uma rotina de atividades físicas.

A academia está localizada em frente à cafeteria Di Café, e contará com diversos diferenciais, entre eles, plano promocional custando a partir de R$ 9,90, horário de funcionamento estendido, musculação, modalidades de aulas coletivas e danças, funcional, lutas, spinning e brinquedoteca.

A coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier, destaca que a chegada da Engenharia do Corpo vem para agregar ao mix do Millennium Shopping com um dos serviços onde a demanda dos consumidores mais cresce.

“Estamos muito felizes com essa nova parceria e esperamos proporcionar uma experiência diferenciada a quem busca qualidade de vida por meio de exercícios e cuidado com o corpo”, declarou a coordenadora de marketing do Millennium.

A unidade da Engenharia do Corpo conta com cerca de 1.300 metros quadrados e terá capacidade para atender até 5 mil alunos no estilo Low Cost, com diversos serviços em um plano básico.

A operação disponibilizará aos seus alunos o que há mais moderno no universo fitness. São equipamentos novos, de última geração, que, junto do suporte dos instrutores, fará com que o aluno tenha mais saúde e qualidade de vida, potencializando os resultados de forma segura e criando condições necessárias para que a pessoa se sinta estimulada e feliz.

As mensalidades dos planos anuais partem de R$ 9,90 e possuem condições facilitadas de pagamento (via boleto bancário). Para mais informações sobre a unidade e funcionamento dos planos, o contato pode ser feito pelo site https://engenhariadocorpo.com.br/unidade/manaus-am/ ou pelos canais de atendimento.

A academia Engenharia do Corpo faz parte de uma rede de franquias administradas pela Zanella Holding, com sede em Caxias do Sul (RS). Segundo Alexandre Zanella, CEO da Holding, a capital do Amazonas, assim como a toda região, estava sendo estudada já há bastante tempo.

“Temos ciência do potencial da cidade e agora chegou o momento de investir aqui. A nossa aposta é muito grande e tenho certeza que entregaremos o nosso máximo. Um time completo de staff está empenhado e trabalhando muito para que a operação de Manaus seja um sucesso”, destaca Zanella.

*Com informações da assessoria

