Ação especial de Dia das Mães libera entrada gratuita em academia de Manaus

As mães que visitarem pela primeira vez a Fórmula Academia, no Shopping Ponta Negra, ganham um voucher de três dias

Manaus (AM) – As mães vão poder participar de uma ação especial em homenagem a elas na próxima semana. A partir de segunda-feira (08) até domingo (14), as mães que visitarem pela primeira vez a Fórmula Academia, no Shopping Ponta Negra, ganham um voucher de três dias para participar das aulas, gratuitamente.

O coordenador da academia, José Roggero, ressalta que a ação é uma maneira de estimular as mães, que têm uma rotina sempre agitada, com trabalho e família, a praticarem atividade física e terem um momento de autocuidado. “As interessadas vão poder participar das aulas coletivas e conhecer toda a estrutura da academia”, disse.

Além disso, as mães que fecharem plano de atividades na academia vão ganhar isenção da taxa de matrícula durante esse período.

Entre as modalidades oferecidas pela Fórmula Academia e que as homenageadas do mês vão poder participar, estão: Dance Mix, Indoor Cycle, GAP, MMA Fitness, alongamento, Cross Training, Fit Dance, Jiu-Jitsu Kids, Cross Training Kids, GAP, aulas de Super Abdomen, Ballet Fitness, Mat Pilates, STEP, Localizada, Jump e Abs-Flex.