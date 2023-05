CPI do DF vai convocar Elcio Franco após áudio discutindo golpe

Elcio Franco, coronel da reserva do Exército e número 2 do Ministério da Saúde sob gestão de Bolsonaro, planejou golpe de Estado

Brasília (DF) – A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos, em andamento na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), quer convocar o coronel Elcio Franco após a divulgação de áudios com planejamento de um golpe de Estado. O requerimento de convocação foi realizado pelo presidente da comissão, Chico Vigilante (PT), e será colocado como extrapauta para a votação da próxima sessão, quinta-feira (11), na CLDF.

“Os áudios indicam a participação dele, falando, inclusive, na mobilização de tropas de 1.500 homens do Exército para ajudar a dar um golpe no Brasil. Isso é muito grave”, afirmou o deputado distrital. Elcio é coronel da reserva do Exército e ex-número 2 do Ministério da Saúde na gestão de Jair Bolsonaro.

Os áudios foram divulgados pela CNN Brasil, expondo um diálogo em que ele discute um golpe de Estado para evitar a posse de Lula. Segundo a emissora, a gravação faz parte do inquérito que embasou a prisão, na semana passada, do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro na Presidência.

Para Chico Vigilante, essas informações se somam aos depoimentos já colhidos na CPI em andamento no DF, que levantam suspeitas sobre membros das Forças Armadas. “Mostram a participação de elementos do Exército dentro da trama golpista”, avaliou.

Durante a CPI, depoentes acusaram o Exército, principalmente, de impedir ações em frente ao Quartel-General, onde bolsonaristas estavam acampados pedindo golpe. Entre essas movimentações, estariam o posicionamento de blindados impedindo a prisão de golpistas e a expulsão de forças de segurança do DF que tentavam acabar com o acampamento na área militar.

Para o coronel Elcio Franco ser convocado, o requerimento de convocação precisa de aprovação dos membros da CPI, que já aprovaram, por exemplo, a convocação dos generais Augusto Heleno, Gonçalves Dias e Gustavo Henrique Dutra.

*Com informações do Metrópoles

