Zambelli é alvo da Justiça por fazer vaquinha para pagar condenações

Brasília (DF) – A deputada federal Carla Zambelli (PL) , tornou-ser alvo de uma ação popular na Justiça do Distrito Federal por realizar uma vaquinha para pagar as condenações em processos . Ela arrecadou R$ 168 mil.

A ação ocorre na 14ª Vara Federal. Os advogados Amaury Soares Marques Junior e José Antonio Rolo Fachada pedem que a parlamentar devolva todo o dinheiro, alegando que a prática vai contra o princípio da moralidade pública .

“Ainda que não se vislumbre crime ou ação típica, no ato aqui contestado, em que uma parlamentar, utilizando-se desta condição, socorre-se a uma rede denominada ‘vakinha’ com intuito de arrecadar dinheiro do contribuinte para saldar seus compromissos pessoais, inegável sua imoralidade, razão suficiente para que seja coibido”, diz a petição.

A vaquinha foi divulgada há duas semanas pela deputada. Ela disse que apenas no mês de abril as condenações somavam R$ 54 mil.

“Tenho um processo do TSE de R$ 30 mil e outros 20 processos de R$ 25 a R$ 30 mil e que provavelmente eu vou perder vários deles porque são processos em que eu ataquei o Lula, em verdades. Eu fiz essa vaquinha e quero pedir sua ajuda, se você puder ajudar vai ser muito bem-vindo, porque eu não tenho condições de pagar com o meu salário esses valores”, pediu Zambelli.

Na gravação, a deputada ainda citou outros processos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que ela também deverá pagar. Zambelli se referiu à decisão da Corte Eleitoral da última semana de manter as multas a ela e ao senador Flávio Bolsonaro (PL) devido à veiculação de conteúdo falso sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), então candidato ao Planalto.

Na última terça-feira, após tomar conhecimento dos R$ 168 mil, a parlamentar disse nas redes sociais que irá doar o dinheiro que sobrar “para alguma instituição” ou guardar para as ações futuras.

*Com informações da IG

