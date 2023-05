Um crime bárbaro chocou moradores da rua Rio Amatari, no bairro São José, na Zona Leste de Manaus. Um homem, até o momento não identificado, foi morto e teve o coração arrancado na tarde desta segunda-feira (15).

De acordo com a polícia, após receber uma denúncia anônima, a equipe foi até o local indicado pelo denunciante, conhecido como campo do “Borrachão”, onde encontrou o homem com os pés amarrados em uma árvore, amordaçado e com fios e panos no pescoço.

A equipe de perícia da Polícia Civil constatou que o homem teve o coração arrancado, possivelmente, por facão.

Conforme o depoimento de moradores da região à Polícia Militar, a área onde o corpo foi encontrado, costuma servir de espaço para inúmeros crimes, dentre eles execuções, como acertos de contas. O local também é frequentado por usuários de drogas.

O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necrópsia.

O bárbaro crime será investigado Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que já trabalha com a hipótese de o crime ser um acerto de contas.

