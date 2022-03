Homem não aceita fim de casamento e coloca fogo na casa da ex-mulher no AM

Manacapuru (AM) – Um homem identificado como Lázaro Fernandes da Silva, 44 anos, foi preso na quinta-feira (3), suspeito de agredir e incendiar a residência da ex-companheira. O crime aconteceu no dia 23 de fevereiro, no ramal Nova Esperança, município de Manacapuru/AM.

De acordo com informações de testemunhas, a mulher colocou fim no relacionamento após ter descoberto várias traições do ex-marido. Ainda segundo relatos, o suspeito, inconformado com a separação, trancou a vítima dentro da residência, a agrediu e colocou fogo no imóvel.

Desesperada, a vítima conseguiu fugir da casa em chamas, pela janela. Ela foi socorrida por vizinhos que assustados registraram o incêndio. A mulher perdeu tudo que estava na residência.

O homem fugiu após o sinistro, porém, na quinta, ele foi capturado e levado para a unidade policial do município, onde permanece preso à disposição da Justiça.

Leia mais:

PL garante que mulheres vítimas de agressão sejam informadas sobre relaxamento penal de agressores

Polícia Civil do Amazonas prende indivíduo pelo feminicídio da ex-namorada

Assembleia Legislativa promove palestra sobre violência contra a mulher