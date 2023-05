Justiça manda Joelma comprovar devolução de cachê a município do Pará

Pará – A cantora Joelma, ex-Calypso, vai precisar comprovar a devolução de um cachê ao município de São Félix do Xingu, após uma determinação da Justiça do Pará.

Segundo informações do colunista Peterson Renato, do site Hora Top TV, a decisão é do juiz Wendell Wilker Soares dos Santo e foi tomada em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que teve início em 2019.

“Intime-se o Município de São Félix do Xingu e Joelma da Silva Mendes, para que juntem aos autos o comprovante de devolução ao Município de São Félix do Xingu dos valores recebidos pela requerida Joelma”, dizia a decisão.

Com informações do site f5news

Leia mais:

Cantora Joelma recebe Título de Cidadã do Amazonas na Aleam

Joelma faz show no Sambódromo e recebe título de cidadã do Amazonas

Shows de Joelma e Barões da Pisadinha em Eirunepé é cancelado pelo TCE-AM