Prefeitura intensifica recapeamento em vias no bairro Flores com o programa ‘Asfalta Manaus’

Manaus(AM)- A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), avança com as obras do programa “Asfalta Manaus” no bairro Flores, zona Centro-Sul da capital. Nesta sexta-feira, (2), o asfalto novo chega as ruas Santa Catarina, Paraná e Ceará. As vias, há décadas abandonadas e tomadas por buracos, recebem um total de 339 toneladas de asfalto em 435 metros de extensão.

“Estas são apenas algumas das dezenas de vias no bairro Flores que não passavam por serviços de manutenção asfáltica há muitos anos. Seguimos a determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras, Renato Junior, dando continuidade ao cronograma do programa ‘Asfalta Manaus’, para atender a todas as zonas da cidade”, afirmou o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Efrain Aragão.

Moradores, como a dona de casa Rita Oliveira, de 45 anos, se mostram satisfeitos com a aplicação do asfalto novo.

“É muito bom ver o asfalto na porta da minha casa, porque há anos o nosso bairro estava tomado por buracos. É a primeira vez que o asfalto passa por aqui na rua todinha, e eu sou muito agradecida por isso”, disse a moradora.



O programa “Asfalta Manaus” já levou recapeamento asfáltico a 29 vias no bairro Flores. A Prefeitura de Manaus trabalha diariamente em diversos bairros, ouvindo os moradores, identificando as áreas mais críticas e atuando de forma célere para levar infraestrutura de qualidade a todas as zonas da capital.

*Com informações da Seminf

