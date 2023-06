Professores aceitam reajuste de 15,19% e anunciam volta às aulas no AM

Sinteam informou que parte dos profissionais retornam às escolas na segunda, assim como os trabalhadores do setor administrativo e professores temporários.

Os professores da rede estadual informaram que aceitaram o reajuste de 15,19% oferecido pelo Governo do Amazonas. A decisão foi divulgada na manhã desta sexta-feira (2) e os profissionais devem retornar às salas de aula já na segunda-feira (5).

O Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado (Sinteam) aceitou a proposta do governo após a terceira tentativa de negociação, realizada na quarta-feira (31).

Apesar de aceitar a proposta, o sindicato informou que a greve apenas recuou e que em assembleia realizada nesta sexta, o Sinteam aprovou o “estado de greve”.

“Os professores retornarão para as aulas, mas a qualquer momento podem retornar para a greve. Aprovamos também um calendário de lutas, que se inicia hoje [sexta-feira] com um ato em frente à sede do governo”, reiterou o sindicato.

A proposta de reajuste de 15,19% do Governo ocorrerá de forma escalonada, sendo que 8% serão pagos de forma imediata, 3% em outubro, e 4,19% em maio de 2024.

