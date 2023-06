Acidente entre ônibus e Executivo deixa feridos em Manaus; veja vídeo

Um grave acidente entre um ônibus do transporte coletivo e um micro-ônibus Executivo deixou, pelo menos, sete pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (2), na avenida Torquato Tapajós, em Manaus.

O motorista do Executivo, identificado como João Pedro Souza, explicou ao EM TEMPO que a barra de direção do veículo quebrou após passar por uma falha no asfalto.

“Parte da pista tem uma ondulação muito grande. Eu vinha dirigindo em torno de 30 a 40 quilometro por hora, quando bati na ondulação, meu carro simplesmente quebrou a direção. Perdi o controle e invadi a contramão. Enquanto não ajeitarem esse asfalto vai continuar acontecendo acidente”, pontuou o motorista.

No entanto, um passageiro do coletivo informou à reportagem que o Executiva estava em alta velocidade quando ocorreu o acidente.

“Ele alega que perdeu o controle, mas vinha em alta velocidade, deu no meio do nosso ônibus aí. E graças a esperteza do motorista do coletivo nos livrou do pior”, disse o industriário Edinelson Oliveira.

Com o impacto da batida, a estrutura do micro-ônibus ficou destruída. Equipes de resgate dos bombeiros fazem o socorro das vítimas. O trânsito na região apresenta lentidão.

Veja vídeo: