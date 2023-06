Vídeo: Polícia retira urso dentro de carro nos Estados Unidos 

Câmera no uniforme de agente policial captou o momento do resgate; não há registro de feridos

EUA – Um urso ficou preso dentro de um carro e precisou ser resgatado no estado norte-americano de Nevada. A polícia foi chamada para realizar o resgate do animal.

A câmera presa no uniforme de um dos agentes policiais captou o momento do resgate. O policial amarrou uma corda grossa na maçaneta do carro para conseguir abrir a porta.

Antes de concluir a operação, o policial se escondeu atrás de uma árvore para ficar a uma distância segura do animal. Só então ele puxa a corda para abrir a porta do veículo, libertando o urso.

Segundo a polícia de Nevada, não houve registro de pessoas feridas pela incursão desastrada do urso, mas o veículo ficou destruído.

