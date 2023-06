Motorista perde o controle do carro e atropela clientes de lanchonete em Manaus; veja vídeo

O motorista ainda tentou fugir do local após atropelar os clientes da lanchonete

Manaus (AM) – Duas pessoas, identificadas como Cleide Pereira e Francinei Pereira, foram atropeladas enquanto merendavam, na noite deste sábado (4), em uma lanchonete, situada na avenida 7 de Maio, bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus.

As vítimas estavam sentadas em uma mesa lanchando quando um carro invadiu a calçada e atingiu elas. Conforme os agentes da 26º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o condutor do carro modelo Kwid perdeu o controle do veículo.

O motorista ainda tentou fugir do local após atropelar os clientes da lanchonete, mas foi impedido pelas pessoas que estavam no local e presenciaram o acidente. Logo depois, ele foi detido pelos policiais e encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). As vítimas foram socorridas.

Leia mais:

Morre criança de dois anos, após ser atropelada por carro no bairro Redenção

Mulher morre atropelada a caminho do trabalho na Zona Sul de Manaus

Modelo acusado de atropelar jovem no Rio vai a júri popular