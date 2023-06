Lexa e MC Guimê reatam casamento: “Uma pessoa disposta a mudar”

Depois de alguns meses sem falar como estaria sua relação com o então ex-marido, Lexa usou suas redes sociais nesta sexta-feira (9), para anunciar que reatou sem casamento com MC Guimê.

O casal teria se separado depois da eliminação do funkeiro do BBB23, depois de passar a mão em Dania Mendez, convidada do reality, durante a Festa do Líder em março deste ano.

O anúncio foi feito através do Instagram da cantora, que usou uma sequência de fotos com o MC para demonstrar o amor e carinho que ainda sentem um pelo outro, em um relacionamento que já dura 8 anos.

“Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal ❤️🙏🏽 @mcguime te amo.”

Assim que a eliminação de Cara de Sapato e MC Guimê foi anunciada ao vivo por Tadeu Schmidt, Lexa usou suas redes sociais para mostrar como estava abalada com toda a situação envolvendo o então marido.

“É um pesadelo, é um pesadelo. Meu Deus, é um pesadelo”, dizia ela, aos prantos. Ela apareceu minutos depois, um pouco mais calma, e explicou que fretou um jatinho para ir ao Rio encontrar com Guimê.

“Quero botar tudo em pratos limpos, decidir o que queremos da vida, mas principalmente para estar do lado né, é um momento tão difícil. E aí o que vai acontecer, só Deus sabe. Até porque são quase 10 anos juntos”, desabafou.

Na madrugada desta quinta-feira (13), MC Guimê e Cara de Sapato foram acusados de importunar sexualmente a mexicana Dania Mendez, convidada especial do reality show. Nos vídeos da festa, o funkeiro aparece apalpando as nádegas e as costas da influencer várias vezes, mesmo sem seu consentimento.

Já Sapato forçou um beijo na mexicana e avançou sobre ela na cama do quarto Fundo do Mar. A produção chegou a chamar sua atenção. Bruna Griphao foi apalpada na mesma região de Dania por MC Guimê e o cantor insistiu várias vezes para que ela ficasse com ele no Quarto do Líder. O anúncio da eliminação foi recebida com surpresa por todos, inclusive Guimê e Sapato.

*Com informações do Glamour

