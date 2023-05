Amanda e Cara de Sapato passam a noite juntos após festa de Fred Bruno

Que Amanda Meirelles e Antônio Cara de Sapato não se desgrudam mais após o fim do Big Brother Brasil 23, todos já perceberam. Os dois chegaram até a fazer uma tatuagem juntos, durante a festa de Fred Bruno nesta sexta-feira (5), em homenagem aos fãs “DocShoes”. Mas, esta coluna que tem amigos espalhados por todos os cantos, soube que a dupla foi além depois da comemoração do youtuber em São Paulo.

Segundo informações do Metrópoles, Amanda e Sapato foram embora da festa na companhia um do outro e passaram a noite juntinhos, no mesmo quarto de hotel.

Neste sábado (6), a campeã do BBB 23 chegou a publicar um boomerang, ainda deitada na cama, onde colocou a mão no rosto, como quem estava se escondendo. A coluna percebeu, no entanto, que o story já havia sido foi gravado. Segundo nossos amiguinhos, essa teria sido uma maneira da médica despistar a situação, já que acordou com o lutador.

Antes disso, Amanda havia mostrado o resultado final da tatuagem que fez com Sapato, o marcando na postagem. Pouquíssimos minutos depois, Sapato repostou.

*Com informações do Metrópoles

