VÍDEO: montanha-russa em parque de diversões na China, sofre pane e deixa pessoas penduradas no ar

11 pessoas estavam no brinquedo no momento da pane, ninguém ficou ferido

China – Uma montanha-russa sofreu pane elétrica após uma queda de energia assustando várias pessoas em um parque de diversões na última terça-feira (06), na China.

Imagens do incidente foram divulgadas nas redes sociais e viralizaram nesta sexta-feira (09) mostram o carrinho da montanha-russa parado no alto dos trilhos, deixando os passageiros pendurados de cabeça para baixo. As 11 pessoas que estavam a bordo saíram com segurança do brinquedo, ninguém ficou ferido.

Equipes do Departamento de Cultura e Turismo da cidade de Qinhuangdao, onde fica situado o parque, afirmaram que o brinquedo sofreu uma queda de energia por alguns minutos sem nenhum dano grave.

🎥 MEDO: Montanha-russa em parque de diversões na China, sofre pane e deixa pessoas penduradas no ar. pic.twitter.com/Xo4lDi7Z3l — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 10, 2023

