Pai e filha são arremessados de brinquedo em parque dentro de shopping

A adolescente teve alta no mesmo dia. Já o homem está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Rafael, em Salvador

Salvador (BA) – Pai e filha foram arremessados de um brinquedo, neste final de semana, localizado em um parque de diversões dentro de um shopping em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. O acidente aconteceu na noite de sábado (19).

A família das vítimas, de identidades não reveladas, contou ao G1 Bahia que o eixo de um dos equipamentos quebrou e os dois acabaram sendo lançados ao chão.

Ambos foram socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência (Samu).

A adolescente teve alta no mesmo dia. Já o homem está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Rafael, em Salvador. Ele foi diagnosticado com traumatismo craniano. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Ainda segundo os familiares das vítimas, quase todas as naves do brinquedo, que fica no Parque Shopping Bahia, estavam cheias.

Em nota, a assessoria do shopping informou que “notificou o parque de diversões ontem à noite assim que tomou conhecimento sobre o fato. O empreendimento entrou em contato com a família e segue à disposição de todos os envolvidos”, declarou.

Já a Magic Games informou que presta apoio às vítimas, que o equipamento está sendo periciado pelo engenheiro responsável pela manutenção do parque e que antes do acidente o aparelho estava apto para funcionamento.

*Com informações de iBahia

Edição: Leonardo Sena

Leia mais:

Criança e cachorro brincam em gangorra na Austrália e vídeo viraliza

Vídeo forte: mãe mostra filho morto ao pai: “Os meninos pegaram ele e mataram”

Incêndio atinge anexo do Palácio do Planalto, em Brasília