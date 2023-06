Rico Melquiades e irmã de Deolane se desentendem em festa de Carlinhos Maia

Confusão – O famoso “São João da Vila”, evento realizado pelo influenciador digital alagoano Carlinhos Maia, na cidade de Penedo, interior do Alagoas, foi alvo de muitas polêmicas na noite dessa sexta-feira (09). Após Deolane Bezerra mandar cancelar o convite da influencer Juju Ferrari, um de seus desafetos da festa, a irmã da ex-participante do programa “Fazenda”, Dayanne Bezerra, se envolver em uma confusão no local da festa.

A confusão teve início com o atual vencedor do reality show da TV Record, o alagoano Rico Melquíades. Ele foi até Dayanne para tirar satisfações após a circulação de um print de uma mensagem privada do seu namorado, que ela havia publicado em seu Instagram. Durante a discussão, Gabi Melquíades, irmã de Rico, ficou na frente dele para poder defendê-lo.

Em seguida, Gabi Melquíades joga o copo de bebida de Dayanne Bezerra em cima dela. A partir desse momento a briga aumentou e houve troca de agressões físicas entre os envolvidos na discussão generalizada, que além de Rico, Dayanne e Gabi, que acabou atraindo mais pessoas que estavam no local.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, Rico e Gabi Melquíades aurgem sendo derrubados no chão por Dayanne, Danielle e outras pessoas que estavam presenciando a cena. Na sequência chegaram pessoas para tentar apaziguar a situação. Em outro vídeo, Gabi aparece dando vários tapas e puxões de cabelo na irmã de Deolane.

Durante a briga, alguns seguranças do evento tiveram que intervir para encerrar a confusão. Após a briga, os envolvidos deram suas versões do ocorrido em páginas de fofoca que compartilharam os vídeos do atrito.

Enquanto o influenciador Rico Melquíades afirmou que não tocou em ninguém, Dayanne disse que iria denunciar o influenciador por agressão física e. em seu perfil no Instagram, contou que no meio da briga havia quebrado suas lentes dentais e mostrou alguns hematomas presentes em seu corpo.

Veja os vídeo abaixo:

🎥 CONFUSÃO: Rico Melquiades e a Dayanne Bezerra (irmã da Deolane) saem no tapa durante festa de São João de Carlinhos Maia.pic.twitter.com/9pCT7MZ5ZI — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 10, 2023

*Com informações do Cada Minuto

