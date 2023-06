Homem é operado após engolir pedaço de madeira de 30 centímetros

Um homem de 52 anos foi socorrido após engolir um pedaço de madeira de 30 centímetros, o caso aconteceu na Guatemala, em 2022. O homem chegou ao pronto-socorro com queixas de dor no estômago. Segundo os médicos, o paciente relatou ter seguido ordens de “vozes na cabeça” para ingerir o objeto.

Os profissionais tentaram remover o objeto pela garganta do paciente, mas essa estratégia falhou, o pedaço de madeira foi retirado por meio de cirurgia, através de um orifício feito no estômago do homem.

Outro caso

Um homem iraniano de 30 anos teve de passar por uma cirurgia de emergência para retirar um tubo de desodorante de dentro do seu corpo. O homem colocou o objeto por meio do ânus, mas acabou perdendo-o dentro do aparelho digestivo.

Esta não foi a primeira vez que este mesmo homem precisou de auxílio após perder objetos enfiados pelo ânus.

“Ele tinha no histórico médico inserção retal anterior de corpo estranho sem complicações”.

