Criminosos tocam terror em loja de açaí em Manaus; veja vídeo

Manaus (AM) – Dois criminosos, ainda não identificados, assaltaram uma loja de açaí na noite de segunda-feira (7). O crime aconteceu na avenida Cosme Ferreira, bairro São José, na zona Leste de Manaus.

Câmeras do circuito interno de segurança do local registraram o momento em que a dupla chegou no estabelecimento e anunciou o assalto. Nas imagens é possível observar a ousadia dos criminosos.

Durante a ação, um dos bandidos ordenou que o motoboy da loja ficasse de joelhos, além de pegar os pertences dele, o criminoso ainda apontou a arma para a cabeça do funcionário.

Segundo informações dos funcionários, essa foi a quinta vez que a loja foi assaltada. Os assaltantes levaram celulares, dinheiro e vários objetos de valores. A polícia foi acionada e tenta identificar a dupla.

Veja o vídeo

Leia mais:

Homem leva tiro na perna após ser vítima de assalto no Mutirão

Segurança reage a assalto e é morto a tiros em Manaus; veja vídeo

Dupla é presa por envolvimento no sequestro de empresário em Manaus