Adolescente vítima de acidente com caminhão morre após meses internado em Manaus

Um adolescente de 16 anos morreu na última quinta-feira (8), pouco mais de dois meses após ser atingido por um caminhão dentro de sua própria residência na rua Criciúma, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

No dia 20 de março, uma caçamba desgovernada atingiu a casa do adolescente, que no momento do acidente, estava em seu quarto e com o impacto, foi arremessado para outro cômodo da casa. O ferro de um armário acabou atravessando o abdômen de Wagner.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, mas faleceu esta semana devido à gravidade dos ferimentos.

O acidente também ocasionou outra vítima. O ajudante do motorista, identificado como Marcelo Silva de Souza, de 37 anos, morreu na madrugada do dia seguinte à tragédia após ficar preso nas ferragens. A vítima chegou a fazer cirurgia, mas faleceu na unidade de saúde.

