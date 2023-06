Homem é preso suspeito de assassinar, esquartejar e queimar corpo de idosa no AM

Manaus (AM) – Paulo Sérgio da Silva Andrade, foi preso suspeito de assassinar a idosa Raimunda da Silva Marques, de 74 anos, no dia 7 de junho de 2023 no município de Autazes (distante 113 quilômetros de Manaus). A prisão ocorreu nas imediações da Feira Manaus Moderna, na área central da capital amazonense.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a prisão só foi possível após uma mulher reconhecer o suspeito no local, onde ele ainda foi agredido por populares, momento em que a PM foi acionada.

A irmã de Raimunda, identificada como Maria de Nazaré, disse se sentir aliviada e pede que a justiça seja feita pelo crime brutal que custou a vida de sua familiar.

“Eu peço que a justiça do homem seja feita, pois a de Deus eu tenho certeza que já está acontecendo. Foi muita covardia o que esse homem fez com a minha irmã, foram outras atrocidades que ele já cometeu e nunca respondeu por nada”, disse ela.

Ainda de acordo com a irmã, Paulo Sérgio é filho de um enteado de Raimunda e havia pedindo um espaço na casa da idosa, uma vez que, ele não tinha aonde ficar em Autazes. Mas o rapaz supostamente começou a usar drogas na casa da vítima, o que havia a incomodado muito, por esse motivo, ela o expulsou de sua residência.

“Ele estava na casa dela desde que pediu um espaço para dormir, sendo que o Paulo não tinha para onde ir lá em Autazes. Mas ele começou a usar drogas e minha irmã não gostou e expulsou ele de lá. Foi nesse ponto que ele planejou matar ela”, completou a irmã.

O crime

‘Raimundinha’ foi encontrada carbonizada e esquartejada na última quarta-feira (7), no quilômetro 3, da Estrada de Autazes, O principal suspeito do crime seria Paulo, que pedia dinheiro da aposentadoria da idosa para comprar entorpecentes.

Após a prisão em Manaus, o suspeito deve ser encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde ficará à disposição da Justiça do Amazonas.

Assista live:

Leia também:

Bebê é salvo por policial após se afogar em piscina de casa em Manaus

Jovem é detida pela segunda vez por fingir ser policial federal em Manaus

Corpo de homem é achado e bilhete aponta motivo da morte em Manaus