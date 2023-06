Homem é preso após estuprar duas adolescentes em Jutaí, interior do AM

Um homem de 33 anos foi preso, na última quinta-feira (15), pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra duas adolescentes de 13 e 14 anos. A prisão ocorreu na rua Olavo Bilac, bairro Santo Antônio, no município de Jutaí, interior do Amazonas.

Segundo o investigador Daniel Barroncas, a adolescente de 14 anos é filha do acusado, e foi abusada por ele no dia 10 de junho deste ano, na casa onde moravam.

Já a adolescente de 13 anos, de nacionalidade venezuelana, o indivíduo a conheceu em Manaus e a levou para Jutaí em fevereiro deste ano, onde alugou uma quitinete para ela morar ao lado da residência da mãe dele.

“Mesmo sendo casado, o homem mantinha ela no local alugado onde cometia o crime, inclusive com ambas as adolescentes”, disse o delegado.

As investigações iniciaram após a equipe policial receber denúncias anônimas informando que as adolescentes estavam na residência financiada pelo acusado. A equipe policial foi até a casa e encontrou as vítimas em situação de vulnerabilidade. Elas foram resgatadas e encaminhadas para os procedimentos cabíveis.

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável e ficará custodiado na carceragem da unidade policial, permanecendo à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

