Prefeito entrega novos ônibus e frota renovada de veículos soma 272 em Manaus

Manaus (AM) – Em mais uma etapa de modernização do transporte público da cidade, o prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, na tarde desta sexta-feira (16), mais 22 ônibus que fazem parte do plano de renovação da frota de ônibus de Manaus, chegando a 272 veículos renovados na atual gestão municipal. Esses são os primeiros de 150 novos veículos que devem chegar à capital amazonense até o fim deste ano.

“Conforme o compromisso assumido, estamos entregando 22 ônibus de um total de 150 que nós vamos colocar no sistema ainda este ano. Deste número, teremos 12 elétricos. Esses ônibus que estão sendo apresentados foram contratados pela empresa Veja, de um total de 40. Já colocaremos à disposição da população na próxima semana, totalizando 272 novos ônibus na nossa gestão. Desses, aproximadamente 250 com ar-condicionado. Esses ônibus vão se juntar aos que já foram entregues para que possamos assim melhorar a qualidade do transporte público da cidade de Manaus, dando conforto e segurança à população e aos trabalhadores do transporte coletivo rodoviário”, enfatizou Almeida.

Os veículos são do modelo convencional e possuem ar-condicionado, câmeras de segurança e rampa de acesso para cadeirantes, para oferecer mais conforto aos usuários de transporte da cidade. Os veículos são equipados com suspensão pneumática e montados com carroceria Marcopolo.

Serão beneficiados usuários de transporte que utilizam linhas de ônibus operadas pela empresa Vega Transportes Coletivos. O processo de renovação da frota, além de ser um compromisso da Prefeitura de Manaus, é fundamental, pois garante mais segurança e conforto para a população.

Para o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, esses novos veículos ratificam o compromisso da gestão em melhorar a qualidade do transporte coletivo da cidade oferecendo o que há de mais moderno para a população, transformando assim a viagem em uma experiência um pouco mais agradável.

“A gente deu um salto de tecnologia. Essa foi a determinação do prefeito, o plano que foi feito para que haja a melhoria na qualidade dos ônibus. A gente entende que a população, que utiliza o sistema de transporte coletivo, necessita ter as melhores condições possíveis e isso começa quando buscamos acertar ao máximo o horário no aplicativo, passa também pelo implemento do semáforo inteligente e pela qualidade dos ônibus que estão chegando. São ônibus equipados com todas as tecnologias disponíveis para que essa viagem seja mais confortável. Isso é uma mudança de conceito para que possamos ter, cada vez mais, o transporte mais eficiente e de melhor qualidade”, concluiu.

Os coletivos passarão a compor a frota operante que atualmente conta com 1.144 coletivos e distribuídos em 218 linhas, que diariamente fazem os itinerários em todas as zonas da cidade. Por dia, são registradas mais de 500 mil passagens no sistema de transporte da capital.

Desde o início desta gestão, já foram renovados 272 ônibus. Até o fim deste ano devem ser entregues à população mais 128 novos veículos e até o fim da gestão mais 200.

*Com informações da assessoria

