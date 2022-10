Sobe para 44, o número de mortes na Flórida causadas pelo furacão Ian

O número de mortos na passagem do furacão Ian pela Flórida subiu para 44, informaram as autoridades neste sábado (1), enquanto o estado do sudeste dos Estados Unidos avalia os danos de uma das tempestades mais poderosas a passar pelo país.

“Agora há 44 mortos atribuídos ao furacão Ian”, informou o Comitê Distrital de Examinadores Médicos, revisando o balanço anterior, que era de 35 vítimas fatais.

Mais de 700 pessoas foram resgatadas de suas casas e segundo autoridades locais, muitas residências estão danificadas, o que aumenta o risco de novos desastres.

O furacão, que chegou à Flórida na quarta-feira (28), perdeu força no sábado em sua passagem pelo sudeste dos Estados Unidos, após causar inundações também na Carolina do Sul.

Até a manhã de sexta-feira (30), por volta de 10 mil pessoas estavam desaparecidas, desabrigadas ou em locais sem energia, disse Kevin Guthrie, diretor da Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida.

Ian chegou à Carolina do Sul na tarde de sexta, como furacão de categoria 1, com ventos de até 140 km/h, segundo o NHC (sigla, em inglês, do Centro Nacional de Furacões). Depois, se tornou um ciclone pós-tropical.

No condado de Lee, na Flórida, a energia foi restaurada por volta da meia-noite de sexta para sábado. Muitas casas tiveram apenas pequenos danos, mas nem todos estão fora de perigo ainda. As inundações continuaram a ser um problema, as estradas principais permaneceram inundadas em vários locais e as em áreas residenciais estavam igualmente ruins, se não piores.

O furacão também causou destuição em Cuba na quarta-feira. O país chegou a ficar totalmente sem energia elétrica, que foi sendo restaurada aos poucos. Há, pelo menos, duas mortes conhecidas na ilha até o momento. Além disso, Ian causou destruição e enchentes em várias partes de Cuba. Cerca de 38 mil pessoas tiveram de ser removidas de suas casas na província de Pinar del Rio.

*R7

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Vídeo: boxeador morre após nocaute

Mulher é morta no Irã por descumprir tradição religiosa

Furacão Ian preocupa autoridades nos EUA