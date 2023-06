Clube da Premier League assina contrato com filho de Beckham

Romeo Beckham, filho do ex-astro do futebol, David Beckham, e da empresária e ex-Spice Girl, Vitoria Beckham, assinou um contrato de um ano com o Brentford, da Inglaterra. O Brentford, cujo time principal joga na primeira divisão do futebol inglês, disse que o clube tem a opção de estender o compromisso por mais um ano.

O jogador de 20 anos jogou pelo Brentford B por empréstimo na última temporada, quando foi cedido pelo Inter Miami, clube norte-americano que recentemente contratou Messi. Desde que chegou ao Brentford, Romeo disputou 15 jogos e marcou uma vez.

Falando ao clube, Romeo disse sobre o novo contrato: “É a melhor sensação. Estou muito animado, pronto para voltar e fazer uma ótima temporada. É um bom lugar para se estar”.

O técnico do Brentford B, Neil MacFarlane, disse em um comunicado no site do clube: “Romeo tem sido fantástico para o grupo desde que chegou, em janeiro”.

“Ele teve um ótimo final de temporada no último jogo contra o Manchester City B, onde mostrou que evoluiu muito desde que chegou”.

*Com informações da CNN

