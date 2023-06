Festa do Cupuaçu 2023 terá shows de Joelma, Natan, Leo Magalhaes e DJ May Seven

A festa terá show de um quinteto nacional, com Joelma, Natan, Leo Magalhaes, Tarcísio do Acordeom e a DJ May Seven

Presidente Figueiredo (AM) – A prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes, anunciou para 31ª Festa do Cupuaçu e XXV Feira da Agroindústria, Negócios e Economia Criativa, que ocorrerão na “Terra das Cachoeiras” (distante 125 quilômetros de Manaus), nos dias 28, 29 e 30 de julho, um quinteto nacional, escolhido entre os artistas preferidos dos figueiredenses: Joelma, Natan, Leo Magalhaes, Tarcísio do Acordeom e a DJ May Seven.

A divulgação das atrações nacionais do evento foi feita pelo secretário municipal de Cultura e Eventos de Presidente Figueiredo, Zandem Ferreira, na noite deste sábado (17), durante o “esquenta” do evento, na praça da Vitória, quando ocorreu a escolha da Rainha Pré-teen e das finalistas do concurso Rainha do Cupuaçu 2023. As atrações musicais da noite foram os DJs Pedro Diaz e Laila Abreu, Grupo Frente de Casa, e de Uendel Pinheiro.

“A escolha da prefeita Patrícia Lopes foi feita com objetivo de atrair público, para movimentar a economia do nosso município, comércio local, trade turístico, os segmentos da economia criativa e, é claro, proporcionar entretenimento de qualidade e com segurança à nossa população. É um investimento para gerar emprego, renda e elevar a autoestima do povo figueiredense”, afirmou Zandem Ferreira.

Patrícia Lopes parabenizou os organizadores da festa pela qualidade da festa. “Quero expressar meus sinceros parabéns, aos organizadores por proporcionarem uma festa tão grandiosa. Agradeço a todos que estiveram presentes no evento, pois a participação de cada um foi fundamental, para que fosse uma noite memorável. Fiquei empolgada com tudo o que está por vir e tenho certeza de que será uma experiência incrível, para todos os participantes”, disse.

Patrícia Lopes fez questão de ressaltar que, tanto a 31ª Festa do Cupuaçu e a XXV Feira da Agroindústria, Negócios e Economia Criativa, são investimentos no desenvolvimento sustentável do município. “Esses eventos, não apenas, trazem diversão e entretenimento para a população, mas também, promovem o desenvolvimento econômico do município, gerando empregos e oportunidades para todos”, contou.

O secretário Zandem Ferreira explicou que ainda vão se juntar ao quinteto nacional, as atrações regionais e artistas figueiredenses, nomes que ainda estão sendo definidos, de acordo com as vagas em agenda.

“Vai ser uma programação, seguindo a determinação da nossa prefeita de valorizar e prestigiar os artistas figueiredenses, como temos feito no +Mais Cultura. Nossa arte e cultura estará nos palcos da Festa do Cupuaçu, na Praça da Vitória e no Parque Urubuí”, garantiu.

Rainha do Cupuaçu

Embora a divulgação das atrações nacionais fossem a grande atração do “esquenta”, o público que lotou a Praça da Vitória, tinha outro motivo igualmente importante: torcer pelas candidatas do concurso Rainha do Cupuaçu, a finalíssima da categoria pré-teen e a semifinal da categoria principal.

Mais de 3 mil pessoas, moradores da sede e de comunidades rurais ao longo da BR 174, como dos ramais Paulista (km 180), Rumo Certo (Km 165), Canoas (139), Jardim Floresta (km 126), São Miguel (Km 50) e Morena (Km 23), essas últimas da AM 240 (Estrada de Balbina). Com faixas, cartazes, adereços de mão e fazendo muito barulho, para chamar atenção dos jurados para as suas candidatas.

Na categoria pré-teen, que estreou nesta edição, após as sete candidatas desfilarem em traje típico e gala, a vencedora foi Kerolly Cristina, moradora da comunidade Novo Rumo (km 165 da BR 174), representante da Corredeira do Urubuí, que obteve 200 pontos dos jurados. A segunda colocada, eleita Princesa, com 119,9 pontos, foi Maria Eduarda Nascimento, que representou a cachoeira Natal; e a terceira colocada, 118,7 pontos, eleita Miss Simpatia, foi Maria Eduarda Miller, que representou, no desfile, a Cachoeira Berro D’Água.

As 12 finalistas da categoria principal, escolhidas entre as 14 candidatas que desfilaram, em traje de gala e banho, foram Aldelice Silva (Cachoeira Berro D’água), Amanda Beatriz (Cachoeira da Porteira), Ana Beatriz (Cachoeira Calango Azul), Ana Carolina (Balneário Abraço Verde), Ester Moraes (Cachoeira da Iracema), Gabrielem Miranda (Lagoa Cristalina), Giovanna Viana (Corredeira Água Viva), Kamille Vitória (Cachoeira da Onça), Letícia da Conceição (Cachoeira das Orquídeas), Lillye Cibele (Cachoeira Natal), Mayara de Almeida (Corredeira do Urubuí) e Sâmela Souza (Cachoeira da Asframa).

Shows do esquenta

A concentração na Praça da Vitória para o “esquenta” da 31ª Festa do Cupuaçu e XXV Feira da Agroindústria, Negócios e Economia Criativa, começou por volta das 19h, e o público foi recepcionado pelo DJ Pedro Diaz e, na sequência, pelo Grupo Frente de Casa, duas atrações, genuinamente figueiredenses.

Após o desfile das candidatas do concurso, enquanto os jurados se reuniam para contabilizar as notas e dar veredito das duas disputas da noite, quem comandou a festa foi a DJ Laila e, após o resultado, quem fechou com chave de ouro foi Uendel Pinheiro.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Professor da UEA lança livro sobre trajetória da atriz Léa Garcia

Dia do Cinema Brasileiro: Amazonas é rota de produções audiovisuais nacionais

Estação da Cultura leva programação artística e shows para Parintins