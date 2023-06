Últimos assentos nos voos para Festival de Parintins tem valores a partir de R$ 199

Manaus (AM) – A Amazon Best e suas agências parceiras estão com os últimos assentos disponíveis nos voos para o Festival de Parintins que ocorre entre os dias 30 de junho e 2 de julho neste ano. Este ano, as passagens aéreas têm valor a partir de R$ 199.

Os clientes vão poder optar por voos nas aeronaves Embraer-195, com capacidade para 118 passageiros, ou na ATR-72-500, para 72 passageiros.

Os voos têm entre 45 e 60 minutos de duração e os valores dos trechos Manaus-Parintins ou Parintins-Manaus variam de R$ 199,72 a R$ 1.659,83.

A Amazon Best dispõe de 26 opções de voo nas aeronaves Embraer-195 entre os dias 29 de junho e 4 de julho, além de oferecer pacotes aos interessados em participar de um dois maiores espetáculos de cultura popular do mundo.

Já nas aeronaves ATR-72-500, a Amazon Best tem 24 voos disponíveis para o Festival de Parintins, operando de 28 de junho a 3 de julho.

“Ano passado vivemos, de fato, o maior festival de todos os tempos e tudo indica que bateremos mais um recorde nesta festa que não é só entretenimento, significa força para o turismo e a economia de Parintins”, pontua o diretor-presidente da Amazon Best, Valdo Garcia.

Dentre as formas de pagamento, as passagens aéreas podem ser compradas no cartão de crédito, parceladas em até 6x sem juros.

Os interessados nos voos oferecidos pela Amazon Best podem entrar em contato com o Call Center, nos números (92) 98269-0256 / 99177-4825 e WhatsApp (92) 99376-8133, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Ou, ainda, podem procurar o escritório da empresa, localizado na rua Nova Prata, n.º 225, Vieiralves, além das agências parceiras.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazon Poranga Fashion oferece oficinas gratuitas em sua última semana de programações

Exposição “Duo de Artes: Artistas da Terra” reúne artistas plásticos no Palácio Rio Branco

Mostra de Cineastas Amazonenses exibe obras de Arnaldo Barreto