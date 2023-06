Idam recebe representantes para alinhar trabalhos de apoio à regularização fundiária

O diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Daniel Borges, esteve reunido nesta quinta-feira (22/06), com integrantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para debater a implementação de políticas públicas que visam a regularização fundiária dos agricultores familiares no estado.

Em pauta, foi discutida uma aproximação entre o Idam, Incra e o Ministério do Desenvolvimento Agrário para futuras ações conjuntas, levando até o produtor, mais segurança, desenvolvimento e a regularização fundiária.

“Nós temos trabalhado muito para conseguir realizar a regularização fundiária dos nossos produtores e esse encontro, hoje (22/06), aqui no Idam, recebendo o MDA e o Incra, traz novas perspectivas para que a gente consiga avançar nesta questão, levando segurança e mais desenvolvimento para os nossos produtores”, avaliou Borges.

Para o coordenador geral de políticas fundiárias da secretaria de governança fundiária e desenvolvimento territorial e sustentável do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o engenheiro agrônomo Victor Moura do Amaral Fernandes, o encontro faz parte das ações que visam o estreitamento das relações institucionais entre o MDA e o Idam.

“Aqui nós estamos buscando criar uma política forte com os estados. E hoje, iniciamos essa agenda de visitas aos estados para entender as estruturas nos aproximar e construir laços para iniciar projetos de regularização fundiária”, explicou.

Também presente no encontro, a chefe de divisão de governança fundiária do Incra Amazonas, Djalmary de Sousa, explicou que o Instituto tem participado da regularização fundiária e por isso, a importância de alinhar os trabalhos com o Idam.

“Buscamos a participação do Idam, por ser uma instituição que está presente em todos os municípios, que tem capilaridade e tem um acúmulo de conhecimento e que está lá na ponta, com os produtores rurais, e é o que a gente procura fazer, levando a regularização aos produtores”, finalizou.

Uma nova visita da comitiva do MDA será realizada para definir e oficializar a parceria entre os envolvidos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sancionada Lei de doação de terreno para construção de Estação de Tratamento de Esgoto

Terra Indígena Yanomami está há mais de 40 dias sem alerta de garimpo, mostra monitoramento

Defesa vai combater garimpo ilegal em Terra Indígena Yanomami