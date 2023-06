Governo intensifica obra de reforma e manutenção do Bumbódromo de Parintins

Manaus (AM) – Faltam apenas seis dias para a realização do maior festival folclórico do planeta e o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), está intensificando as obras de reforma e manutenção do Centro Cultural de Parintins, o Bumbódromo, que receberá o 56º Festival Folclórico, no período de 30 de junho a 2 de julho deste ano.

Para dar celeridade aos serviços, as equipes do Governo do Amazonas atuam em três turnos. A obra conta com o investimento no valor de R$ 3,2 milhões e está gerando cerca de 90 empregos diretos e indiretos.

Estão sendo realizados serviços de manutenção preventiva e corretiva em toda a arena e no prédio anexo, incluindo a pintura geral; revisão das instalações hidráulicas e elétricas; substituição das platibandas metálicas do hall de entrada; revitalização das arquibancadas com impermeabilização e instalação de calhas, rufo e forro em PVC dos corredores dos lados dos bumbás Caprichoso e Garantido.

Estão inclusos ainda a revisão estrutural das arquibancadas e da cobertura dos camarotes laterais de Caprichoso e Garantido; revisão e ampliação das instalações de detecção e combate a incêndio e pânico e da sala dos fiscais dos bois; além da reforma das salas multiuso, que durante o ano funcionam como salas de teatro, teoria musical, entre outros.

Além dos itens que necessitam das intervenções anuais, como a manutenção preventiva dos geradores e subestação, foram realizados serviços de implantação de piso laminado no quinto e sexto andares; além da realização de melhorias na área destinada aos PcD.

Fotos: Alex Pazuello

Nesta etapa, estão em andamento serviços de pintura; impermeabilização das arquibancadas; instalação do rufo de proteção entre a arquibancada especial e o prédio do Liceu; instalação de novos painéis elétricos e disjuntores na subestação; implantação da iluminação das torres da arena, com projetores de maior potência e melhor desempenho; e teste nos geradores de emergência de som e iluminação da arena.

De acordo com o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima, a reforma no Bumbódromo é feita anualmente e irá proporcionar mais segurança a toda a população, além de oferecer serviços que beneficiam o meio ambiente como um todo e garantem a eficiência energética para o festival.

“Estamos na reta final de manutenção do Bumbódromo e tudo está sendo cuidadosamente preparado para que este, que é o maior festival folclórico do mundo a céu aberto, possa oferecer uma infraestrutura de qualidade, garantindo a segurança de todos os envolvidos nesta festa tão importante da cultura brasileira” , afirmou o titular da pasta.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonense participa de orquestra do ‘The Voice’ em Los Angeles

Lei Seca completa 15 anos e dados no AM impressionam

Wilson Lima apresenta ‘Amazonas Meu Lar’ e busca parceira com Governo Federal