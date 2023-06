Wilson Lima apresenta ‘Amazonas Meu Lar’ e busca parceira com Governo Federal

Em busca de apoio do Governo Federal por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, o governador Wilson Lima apresentou as propostas do ‘Amazonas Meu Lar’, maior programa habitacional da história do estado, durante visita na Secretaria Nacional de Habitação (SNH), do Ministério do Desenvolvimento Regional, em Brasília, na quinta-feira (22).

Foram pautas da conversa o processo de habitação no Amazonas, na capital e interior; os prédios da União em Manaus que podem receber o chamado “retrofit”, restauro mantendo as configurações originais; as novas medidas do programa Minha Casa Minha Vida, publicados pelo Governo Federal; e, ainda, o reforço do pedido de doação dos prédios e terrenos da União ao Amazonas para programas habitacionais.

“Nós temos várias modelagens (de ações na área habitacional) e o que a gente está construindo aqui com o Governo Federal é entendendo como essas propostas se conectam para que a gente possa fazer esse trabalho em parceria”, destacou o governador Wilson Lima.

De acordo com o Governo do Amazonas, o programa possui a meta de alcançar mais de 22,1 mil soluções de moradia definitivas, sendo 20 mil novas unidades habitacionais, além da emissão de título definitivo para 32 mil propriedades, entre terrenos e imóveis. A previsão é de, em quatro anos, investir quase R$ 4 bilhões, com a estimativa de gerar 51 mil empregos diretos e indiretos.

