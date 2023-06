Após fracassar em 27 tentativas de vestibular, estudante de 56 anos pensa em desistir

Liang Shi, 56 anos, levou uma vida bem-sucedida em muitos aspectos. Ele trabalhou em vários setores diferentes, acabou abrindo seu próprio negócio, casou-se e teve um filho.

Mas há um objetivo que ele ainda não alcançou, embora não por falta de tentativas: obter uma nota boa o suficiente no vestibular da China para entrar em uma universidade de ponta.

Liang fez o exaustivo exame de dois dias, conhecido como “gaokao”, no início de junho, ao lado de quase 13 milhões de estudantes em todo o país. Foi a 27ª vez que ele fez o gaokao, sempre insatisfeito com sua pontuação desde que fez o exame pela primeira vez, 40 anos atrás.

Os resultados dos exames dos alunos são seus únicos critérios para admissão na faculdade, e a maioria dos candidatos só tem uma chance, com o teste acontecendo uma vez por ano.

Liang tem sido o atípico, fazendo manchetes nacionais por sua persistência.

Mas até agora não compensou; após completar o gaokao, ele filmou um vídeo no Douyin, o equivalente chinês do TikTok, dizendo que não estava “muito satisfeito” com seu desempenho.

“Pode ser um pouco difícil se eu quiser ir para uma boa universidade este ano” , disse ele no vídeo.

Os resultados, divulgados na sexta-feira, confirmaram seus temores. Ele marcou 428 pontos do total de 750, abaixo de seus resultados no ano anterior, e não o suficiente para entrar na maioria das faculdades, muito menos em uma de elite como a Universidade de Sichuan, que ele está de olho há décadas.

“Estou tão desapontado agora, tão desapontado. Acho que o placar não pode ser tão ruim assim ”, disse ele em uma transmissão ao vivo nas redes sociais organizada pela mídia local Sichuan TV, que o mostrou abrindo seu resultado em tempo real.

“Embora eu tenha pensado que este teste foi um fracasso, não pensei que fosse ficar abaixo da pontuação do ano passado” , declarou.

O gaokao abrange quatro disciplinas: chinês, matemática, inglês e ciências (física, química e biologia) ou artes liberais (política, história e geografia). Na transmissão ao vivo, Liang disse que se sentiu “decepcionado em todas as disciplinas”, mas especialmente nas disciplinas chinesa e de artes liberais.

Uma vida de tentativas

Liang, um nativo de Sichuan, fez seu primeiro gaokao como um jovem estudante em 1983, mas não conseguiu atingir a pontuação mínima para admissão na faculdade, de acordo com o jornal estatal China Daily. Ele tentou pelos próximos dois anos, com resultados semelhantes.

Na década seguinte, cursou uma escola técnica, mas desistiu logo em seguida. Ele fez outros biscates, trabalhou em uma madeireira e se casou. Mas, apesar de tudo, ele continuou estudando e ocasionalmente fazendo o gaokao, obtendo notas altas o suficiente em 1992 para entrar em uma universidade em Nanjing, de acordo com o China Daily.

Mas, insatisfeito, recusou a oferta e continuou tentando.

Depois de ultrapassar os requisitos de elegibilidade do gaokao, ele parou de fazer o teste por vários anos, trabalhando como vendedor antes de abrir uma fábrica de sucesso, informou o China Daily. Então, em 2001, o governo eliminou o limite de idade para o teste, permitindo que ele retomasse, esporadicamente no início, depois com consistência teimosa.

Ele agora faz o gaokao todos os anos desde 2010.

Ele trabalhou duro no ano passado, saindo de casa às 8 da manhã para estudar na casa de chá de um amigo e não voltando para casa até tarde da noite, de acordo com o China Daily. Ele até aceitou que a Universidade de Sichuan pudesse estar fora de alcance, decidindo frequentar qualquer “universidade importante” que o aceitasse.

Mas ele parecia derrotado na sexta-feira ao revisar seus resultados. Ele não sabia se faria a prova novamente em 2024. “Se eu não conseguir atingir minha meta no ano que vem, posso desistir também”, disse.

“Acredito que estou bem em todos os aspectos, mas os resultados provam repetidamente que não estou”, disse ele. “Se eu realmente conseguir encontrar o problema e alterá-lo, e minha pontuação subir, talvez eu ainda não desista.”

Sobre pressão

O gaokao é notoriamente difícil, com pressão sobre os alunos que passam meses estudando para o exame.

Para gerações de chineses, e isso ainda é verdade para milhares que vivem na China rural hoje, uma educação universitária foi seu único ingresso para o sucesso e a ascensão social.

Antes do teste deste ano, muitos alunos visitaram templos para acender incenso e orar por bons resultados. E no grande dia, as autoridades impuseram restrições perto dos centros de teste para minimizar o ruído e qualquer interrupção para os participantes do teste, como proibir os carros próximos de buzinar. Outras empresas, como restaurantes, suspenderam temporariamente suas operações durante o exame.

As fotos do dia mostraram funcionários de apoio, trabalhadores do trânsito e residentes desejando boa sorte aos alunos enquanto se dirigiam para os centros de exames, fazendo sinais de positivo e cumprimentando-os. Durante o exame, famílias ansiosas se reuniram do lado de fora dos centros de testes, algumas segurando buquês de flores e faixas com slogans encorajadores.

Mas as coisas podem ficar ainda mais difíceis para os alunos nos próximos anos, com a expansão da multidão de candidatos, o que significa maior competição por vagas cobiçadas em universidades selecionadas.

Os 12,91 milhões de candidatos deste ano aumentaram em relação ao número do ano passado, em 980.000, gerando preocupação de alguns alunos que já enfrentam uma economia incerta e oportunidades cada vez menores.

Embora os jovens chineses sejam os mais educados em décadas, muitos agora cursando mestrado e doutorado na esperança de obter uma vantagem, eles estão entrando em um mercado de trabalho difícil, atingido pela pandemia e repressão regulatória do governo em vários setores importantes.

A taxa de desemprego juvenil da China está em níveis recordes, chegando recentemente a 20,8%, com especialistas alertando que pode permanecer alta por mais alguns anos.

