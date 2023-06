Operação Dracma desarticula organização criminosa que vendia rifas ilegais online

Outros influenciadores estão sendo investigados por envolvimento com supostos criminosos presos pela PC

Os influenciadores João Lucas da Silva Alves, de 24 anos, mais conhecido como “Lucas Picolé”, Enzo Felipe da Silva Oliveira, de 24 anos, também conhecido como Mano Queixo, e uma mulher identificada como Flávia Kathelen, foram presos na manhã desta quinta-feira (29), por lavagem de capital e fraude.

O delegado Cícero Túlio informou que a investigação durou de quatro a cinco meses e em dois anos, acredita-se que cinco milhões foram movimentados pela organização criminosa.

“Nós tínhamos o conhecimento da existência de um grupo criminoso que participava nas redes sociais, na qualidade de influencer digital para angariar vítimas, no sentido dessas pessoas pagarem por rifa. Eles faziam um sistema de sorteio de prêmios clandestinamente, sem que houvesse qualquer tipo de fiscalização ou controle por parte do Ministério da Economia, e a partir do levantamento dos valores dessas rifas ilegais, eles acabavam escoando esses valores na compra de veículos de luxo”, contou o delegado.

Mandados de busca e apreensão também foram expedidos pela Polícia Civil, de acordo com a autoridade policial.

“Na loja do Lucas, foram apreendidos mais de uma tonelada de produtos falsificados, além de notas e cupons que atestam que a recebedora dos valores era a Flávia Kathelen. Lucas tentou se desfazer de dois celulares e de uma chave de um carro de luxo. Dentro do carro de luxo foram encontrados 170 unidades de LSD, munições de fuzil e uma motocicleta com sinais de adulteração”, contou Túlio.

Após acompanhar a rotina dos investigador, a polícia descobriu como funcionava a organização criminosa.

“Nós conseguimos identificar que alguns dos veículos que eram sorteados, antes mesmo da realização do sorteio, já tinham sido transferidos para a propriedade dos supostos ganhadores, o que comprova a fraude. Outros influenciadores estão sendo investigados e possivelmente haverá desdobramento dessa mesma operação”, finalizou Cícero.

Entre os crimes cometido estão estelionato, lavagem de dinheiro, associação criminosa, fraude no comércio, receptação qualificada, promoção de jogos de azar, publicidade enganosa e crimes contra as relações de consumo. Os três suspeitos permanecem presos e aguardam a audiência de custódia.

