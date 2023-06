Mundial de Clubes 2023 será disputado em Jidá

A cidade de Jidá, na Arábia Saudita, foi oficialmente anunciada, nesta segunda-feira (26), como sede dos jogos do Mundial de Clubes de 2023. Por decisão da Fifa e da Federação Saudita de Futebol (Saff), os estádios Cidade dos Esportes Rei Abdullah e Príncipe Abdullah al-Faisal, com capacidades para 62 mil e 32 mil pessoas, respectivamente, vão dividir as partidas.

Sete clubes irão disputar o título nas partidas que ocorrem entre 12 e 22 de dezembro. De acordo com a organização, este ano o Mundial seguirá o modelo tradicional: os campeões de cada continente e mais o Al-Ittihad, campeão da Liga Saudita e que entra como representante do país-sede. O participante da América do Sul, via Libertadores, ainda não foi definido.

Mas, o formato atual não está garantido para 2024. A princípio, o que está confirmado é que o novo modelo de disputa, com 32 times, ocorrerá a partir de 2025, e a primeira edição será realizada nos Estados Unidos. Para essa competição, Flamengo e Palmeiras já estão garantidos.

*Com informações do Ge