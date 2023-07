França vive quinta noite de protestos e mais de 1.600 já foram presos

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, disse que o nível de violência nos protestos pela morte de um adolescente pela polícia diminuiu depois de 4 noites. Ainda assim, 719 pessoas foram presas em toda a França da noite de sábado (1) até às 8h deste domingo (2) no horário local (3h em Brasília). As informações são do jornal francês Le Monde.

Darmanin disse a jornalistas que 45.000 integrantes das forças de segurança foram acionados para conter a violência nas manifestações. O policiamento foi reforçado em Lyon, Grenoble e Marselha –as cidades registraram tumultos intensos na noite de 6ª feira (30.jun) e madrugada de sábado (1º.jul), com queima de carros e depredações.

Conforme o Le Monde, foram registrados incidentes em Marselha, onde a polícia disparou gás lacrimogênio contra os manifestantes. Também houve conflitos em Estrasburgo e Nice, mas “sem comparação” com a onda de violência vista desde a morte do adolescente de 17 anos.

O presidente da França, Emmanuel Macron, deixou uma cúpula da UE (União Europeia) em Bruxelas na manhã de 6ª feira (30.jun) para participar de uma reunião de crise e adiou uma visita de Estado à Alemanha, que começaria neste domingo (2.jul). Ele pediu aos pais que mantenham seus filhos em casa e acusou as empresas de redes sociais de desempenhar um “papel considerável”, falando que a violência está sendo organizada on-line. Ele pediu a plataformas como Snapchat e TikTok para remover conteúdo sensível.

O jovem Nahel, filho de imigrantes, morreu na 3ª feira (27.jun) em uma abordagem policial na avenida Joliot-Curie, em Nanterre, região metropolitana de Paris. Desde então, franceses protestam contra a violência policial no país.

Segundo a polícia, os agentes de segurança estavam verificando uma Mercedes que supostamente trafegava em uma faixa exclusiva para ônibus. Na ocasião, a polícia local afirmou que o motorista do veículo se recusou a parar e avançou contra um dos agentes. O policial, então, atirou no peito de Nahel.

No entanto, um vídeo publicado no Twitter depois que o caso veio a público mostra um versão diferente. Nas imagens, 2 policiais estão posicionados perto de um carro amarelo e parecem impedir o veículo de avançar. Um deles, de pé e apoiado no para-brisa, aponta a arma para o motorista. O carro, então avança, e o policial dispara. Em seguida, é possível ver que o carro bateu em um poste.

Segundo o ministro do Interior, o policial responsável pelo disparo está sob custódia. Além disso, duas investigações foram abertas pela Inspecção-Geral da Polícia Nacional para apurar o caso.

Nahel foi enterrado no sábado (1º.jul). Além da família do jovem de 17 anos, centenas de pessoas compareceram ao local para prestar homenagem. A cerimônia terminou por vota das 17h30 no horário local (12h30 em Brasília).

*Com informações do Poder360

