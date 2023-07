Jogos Internos do Parque do Idoso ocorrem entre os dias 5 e 7 na Zona Centro-Sul de Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus realizará, dos dias 5 a 7 de julho, a 10ª edição dos Jogos Internos do Parque Municipal do Idoso (Jipi). O evento esportivo acontecerá nos horários das 9h às 12h e 14h às 17h, nas dependências do parque, localizado na rua Rio Mar, nº 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

Nessa edição os jogos internos contarão com as modalidades de chute ao gol, futpenalty, dominó, argola, lançamento ao alvo, boliche, taco no disco, lance livre na cesta, natação, jogo da malha, tênis de mesa e jogo da bocha. Todas as disputas entre os idosos são de acordo com a classificação por idade e em quatro categorias: I-50 a 59; II- 60 a 64; III- 65 a 69 e IV- 70 em diante.

Os jogos internos são também uma seletiva de atletas que representam o Parque Municipal do Idoso (PMI) nas “Olimpíadas da Terceira Idade”, realizada pela Fundação Manaus Esporte (FME). O PMI é bicampeão das Olimpíadas e, este ano, está treinando 137 idosos.

“A prática esportiva é muito importante para a pessoa idosa, pois melhora a saúde, proporciona bem-estar e traz ânimo para a vida deles. Hoje, o esporte é uma das ferramentas mais importantes de inclusão social, e os atletas do PMI são campeões em mostrar que não têm idade para competir. Cada vez mais, a Prefeitura de Manaus vem investindo em atividades que promovem qualidade de vida aos idosos, fomentando o esporte na terceira idade e fortalecendo a Política Municipal do Idoso”, declarou a diretora-presidente da Fundação Doutor Thomas, Martha Moutinho.

Além de promover a prática de exercícios físicos, integração, saúde e bem-estar dos idosos, as atividades melhoram a autoestima e aumentam o espírito de competitividade e o desejo de aproveitar o melhor da vida.

“Este ano, estamos na décima edição do Jipi, com um número de participantes superior ao do ano passado. Os treinamentos começaram há dois meses e os idosos estão ansiosos por este momento de competição”, disse a gerente de atividades do PMI, Ana Beatrice Carvalho.

Regina Campos, 72, participa desde a 2ª edição do Jipi em 2013 e mantém o mesmo espírito de competitividade até hoje. ”Estou ansiosa e emocionada com a chegada do Jipi. Participar dessa competição é sempre uma experiência fortalecedora para mim. Os treinamentos ajudaram a todos nós, idosos, para aprimorarmos nossas habilidades e nos prepararmos para as competições’’, contou.

O parque trabalha diariamente com atividades esportivas, recreativas e culturais com os idosos e, por meio de competições, como o Jipi, ajudam no desenvolvimento emocional e físico, contribuindo para o fortalecimento da saúde do corpo e da mente.

Cronograma de Atividades:

Dia 5/7

9h – Cerimônia de abertura

10h – Competição de chute ao gol

14h – Competição de futpenalty, Jogo da malha e Tênis de mesa

Dia 6/7

8h – Jogo da argola, Lance livre na cesta, Taco no disco

14h – Lançamento ao alvo, Boliche, Jogo da bocha e Dominó

Dia 7/7

9h – Competição de natação

15h – Tarde dançante de encerramento

*Com informações da assessoria

