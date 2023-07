Shopping de Manaus promove sessões gratuitas de contação de história e oficinas de desenho

Manaus (AM) – O Shopping Ponta Negra promove sessões gratuitas de contação de história e oficinas de desenho para crianças durante todos os sábados e domingos do mês de julho, no período das férias. Trata-se do Festival de Teatro com atividades na Praça de Alimentação, piso L3, das 17h às 20h, até o dia 23 de julho.

As histórias serão contadas pela companhia de teatro Saltimbancos e a programação terá músicas, danças e personagens vivos. Entre as histórias da lista estão “Família Encantada”, inspirada no clássico da Disney “Encanto”; “Fundo do Mar, baseada nas aventuras de Ariel e Sebastião; “Circo Saltimbancos”; e “Chapeuzinho Vermelho”.

A gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, explica que o objetivo, além de oferecer uma nova opção de lazer às crianças durante as férias, é proporcionar atividades que contribuam com o desenvolvimento infantil.

“Contar histórias desperta a curiosidade, estimula a imaginação, desenvolve a autonomia e o pensamento das crianças. É uma atividade que deve ser estimulada sempre pelos pais”, ressalta Priscila.

Além das sessões de contação de história, as crianças também podem aproveitar outros espaços lúdicos do Shopping Ponta Negra, como o Planeta Imaginário e cinema, no piso L3; Adventure Kids, no piso L2; e o Floresta Encantada, no piso L1.

Confira a programação de histórias:

DIA 8/7 – História “Fundo do Mar”

História “Fundo do Mar” DIA 9/7 – História “Chapeuzinho Vermelho”

História “Chapeuzinho Vermelho” DIA 15/7 – História “Circo Saltimbancos”

História “Circo Saltimbancos” DIA 16/7 – História “Família Encantada”

História “Família Encantada” DIA 22/7 – História “Fundo do Mar”

História “Fundo do Mar” DIA 23/07 – História “Circo Saltimbancos”

Shopping Ponta Negra

Localizado no bairro Ponta Negra, área de expansão imobiliária e de forte apelo turístico, o Shopping Ponta Negra foi inaugurado em 08 de agosto de 2013, trazendo a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras.

O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. São 138 opções de lojas nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D).

O Ponta Negra é pet friendly, permitindo circulação de animais de pequeno e médio porte em suas dependências e conta com Espaço Família, bicicletário, empréstimo de cadeiras de rodas motorizadas e carrinhos de bebê, e wi-fi gratuito.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Shopping de Manaus oferta oficina gratuita de pizza para animar as férias da criançada

Shopping Ponta Negra em contagem regressiva para o “Arraial Chefs de Ponta”

“Arraial Chefs de Ponta” chega a 5º edição no Shopping Ponta Negra, em Manaus