Shopping Ponta Negra em contagem regressiva para o “Arraial Chefs de Ponta”

Manaus (AM) – O Shopping Ponta Negra já entrou em contagem regressiva para a 5ª edição do seu “Arraial Chefs de Ponta” nos próximos dias 7, 8 e 9 de julho, no estacionamento frontal, na avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra, a partir das 17h.

Na programação, 16 dos melhores chefs de cozinha de Manaus preparam pratos da culinária regional e internacional de um jeito único com o toque de cada um deles. A curadoria é da Rota dos Chefs, projeto gastronômico com o maior encontro de chefs de Manaus, que busca aproximar a alta gastronomia da população. Haverá ainda shows musicais, quadrilha e uma estrutura especial para as crianças se divertirem, no espaço kids.

Entre as atrações musicais, o Shopping Ponta Negra convidou os talentosos artistas Dudu Brasil, Afonso Cearense, Márcia Novo, Wanderley Andrade e uma apresentação especial de Márcia Siqueira com um repertório inédito e especial para o evento.

Esta edição do arraial conta com o patrocínio de Amanda Beauty, Shizen Veículos e Faculdade La Salle, que durante o evento estarão com espaço especial para interação com os clientes.

Festa gastronômica

Já tem gente sonhando com a fritada de camarão ou pastel de carne de sol preparado pelo chef Dedé Parente, da Cachaçaria do Dedé; ou o chorizo argentino, chimichurri e farofa do chef Fabiano Lima, do restaurante Pobre Juan.

Para quem procura pelos doces, o chef Tiago Castro vai preparar seu famoso waffle com Nutella e morangos, torta de banana e o bolo gelado de coco. Tem também o camarão no abacaxi, da Martina Caminha; e Menga Rôla vai levar o seu sanduíche de pernil, além do tortiglione picante. Já o Paulo Fortunato vai levar o tradicional tacacá e o sanduíche de peixe com molho de coentro.

Comidas típicas também tem: no espaço da chef Cintia Soares haverá pamonha, canjica e mungunzá. Os outros chefs são Edcarlos Coelho, Eduardo Avelino, Babu Loureiro, Isis, Milton Rôla, Gleidson Gomes, Roberta Lima, Rebecca Figueira e Lídia Mota, esta última é também a organizadora da Rota dos Chefs. Os melhores chefes de Manaus preparando o melhor para a população.

O cardápio completo do “Arraial Chef de Ponta” você pode acompanhar nas redes sociais e no site do https://shoppingpontanegra.com.br/

A gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, disse que o centro de compras está preparando tudo com o carinho e cuidado que o período exige.

“As festas juninas guardam um espaço especial na memória afetiva das pessoas, com cores, sons, cheiros e sabores. Queremos resgatar tudo isso reunindo gastronomia, danças, música em um espaço especial para que todos se divirtam e possam desfrutar desse arraial que está para lá de bom”, ressalta, lembrando que esta é a quinta edição do evento que já entrou no calendário oficial do shopping.

Confira a programação:

7/7 – Sexta-feira

19h00 – Quadrilha Alegria Caipira

19h30 – Dudu Brasil

21h30 – Quadrilha Brotinhos do Parque

8/7 – Sábado

17h30 – Afonso Cearense

19h30 – Quadrilha Baru Junino

20h00 – Márcia Siqueira

9/7 – Domingo

17h30 – Márcia Novo

19h30 – Quadrilha Jac na Roça

20h00 – Wanderley Andrade

Sobre o Shopping Ponta Negra

Localizado no bairro Ponta Negra, área de expansão imobiliária e de forte apelo turístico, o Shopping Ponta Negra foi inaugurado em 08 de agosto de 2013, trazendo a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras. O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. São 138 opções de lojas nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D).

O Ponta Negra é pet friendly, permitindo circulação de animais de pequeno e médio porte em suas dependências e conta com Espaço Família, bicicletário, empréstimo de cadeiras de rodas motorizadas e carrinhos de bebê, e wi-fi gratuito.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Show “In Concert” reúne nomes da música popular e lírica no Teatro Amazonas

Cantor Robinson Monteiro, destaque do “In Concert”, se apresentará no Teatro Amazonas

Corpo de Dança do Amazonas comemora 25 anos com estreias no Teatro Amazonas