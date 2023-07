Série Encontro das Águas destaca clássico de balé e espetáculo voltado ao público infantil

Manaus (AM) – A Série Encontro das Águas, promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta nesta semana o clássico de balé “Dom Quixote” e “Disquinhos”, com teatro de bonecos e sombras para o público infantil. Além disso, o espetáculo “Koyaanisqatsi” promete uma experiência única a quem for prestigiar o espetáculo.

A temporada tem como objetivo fomentar a cultura e a arte saindo da rotina habitual e alcançando um maior número de espectadores de diversos nichos. Segundo o Maestro Marcelo de Jesus, idealizador do evento, a série dá um passo adiante no seu conceito, que sempre foi o de realizar o encontro improvável de linguagens artísticas, e expande-se para ser mais uma ferramenta de encontro entre pessoas e ideias que reflitam a contemporaneidade.

“Somos todos diferentes, e isso é exatamente o que temos em comum. A arte tem sido um dos mecanismos de encontro e exposição da diversidade da humanidade há muitos séculos. Sobretudo, estamos no momento em que podemos olhar para trás e aprender, e sermos tudo o que quisermos”, destaca o maestro.

Confira a programação:

Espetáculo “Dom Quixote”

A partir desta quarta-feira (12/07), o Teatro Amazonas recebe o espetáculo de balé “Dom Quixote”, que apresenta o clássico inspirado na obra homônima de Miguel de Cervantes, às 20h. Assim como outras grandes coreografias, a obra coreográfica fez sucesso ao longo do tempo e foi levemente modificada a cada remontagem.

A característica fundamental do espetáculo são os traços hispânicos, com seus animados cavaleiros e espevitadas senhoritas, que vão totalmente ao contrário da política de seu país de origem, a União Soviética. Além do dia 12, a apresentação acontece nos dias 14, 15 e 16 de julho. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro e no site shopingressos.com

“Koyaanisqatsi”

Em uma pequena performance de Marcelo de Jesus e Átila de Paula, com sintetizadores digitais e um coro de solistas, “Koyaanisqatsi” apresenta uma experiência intimista e única, que mistura visuais frenéticos e música hipnotizantes, além de apresentar o filme que leva o nome. O espetáculo acontece no dia 13/07 (quinta-feira), às 19h, no Casarão de Ideias, localizado na Rua Barroso, 279 – Centro. Os ingressos estão à venda no local ou pelo link

“Disquinhos”

Voltado para o público infantil, o espetáculo “Disquinhos” traz uma nova versão da coletânea de histórias infantis cantadas, lançada em 1960, em compactos discos de vinil coloridos.

A coleção clássica fez parte da infância de toda uma geração e trazia músicas compostas e adaptadas por João de Barros, com orquestração do maestro Radamés Gnatalli.

Acompanhada pela Orquestra de Câmara do Amazonas, a Cia de Teatro Metamorfose interpretará as histórias em diversas linguagens, como teatro de bonecos e sombras. A apresentação acontece nos dias 15 e 16/07, às 11h, no Teatro Amazonas. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro e no site shopingressos.com.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Confira os nutrientes que auxiliam na saúde mental e no combate ao estresse

Águas de Manaus divulga lista de selecionados para participar do projeto “Pioneiros”

Idoso é encontrado morto em frente de casa no Puraquequara