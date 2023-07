Águas de Manaus divulga lista de selecionados para participar do projeto “Pioneiros”

No total, 60 jovens participarão da quarta edição do projeto

Manaus (AM) – A Águas de Manaus anunciou nesta terça-feira (11) a lista de selecionados para participar do projeto Pioneiros. Um total de 60 jovens com idades entre 15 e 23 anos foram selecionados para a quarta edição do projeto, e terão a oportunidade de fazer uma “imersão” na concessionária e de desenvolver projetos de saneamento básico voltado para a realidade dos locais onde vivem.

“O Pioneiros é uma grande oportunidade de oferecer a esses jovens conhecimento e um primeiro contato com diversas profissões. Fazer saneamento também é levar este tipo de transformação social para as pessoas e proporcionar grandes benefícios para o futuro destes estudantes, através de desenvolvimento pessoal e profissional, e da cidade de Manaus”, destaca o gerente de Responsabilidade Social da concessionária, Semy Ferraz.

Todos os selecionados serão contatados por telefone pelas equipes de Responsabilidade Social da Águas de Manaus. Caso haja desistência, os candidatos classificados em lista de espera serão convocados.

A Águas de Manaus está entrando em contato com os aprovados para agendamento da entrega dos documentos para matrícula. A aula inaugural será em agosto.

Veja a lista de selecionados:

Adriely Karina da Silva Costa

Alice Gomes Severo

Alinne de Oliveira Maia

Ana Beatriz Tavares Miranda

Ana Carolina Matos de Andrade

Ana Vitória Cruz de Souza

Ana Vitória de Souza dos Santos

Analice Freitas de Souza

Aron Andres Luzardo Monsalve

Beatriz de Souza Santos

Beatriz Pimentel Brito Moura

Bruna Letícia Aparício da Silva

Carla Beatriz de Sousa Paz

Carlos Augusto de Albuquerque Santos

Débora Cristina Souza de Menezes

Diego Rafael de Freitas Rodrigues

Emanuelly Santos da Costa

Emanuely Tamine da Fonseca Uchôa

Erica Vieira da Silva

Ester Batista Campos

Eulimar Sarahi Belisário Barrios

Fabrícia Corrêa do Nascimento

Fernanda Beatriz Tinoco Pinheiro

Gabrielly Vitória Oliveira de Carvalho

Graziele Muniz Lemos

Guilherme Emanoel Pimenta Conceição da Silva

Henyerbert Daniel Medrano Osorio

Ianne Larissa Sampaio Soares

Igor Meirelles de Lima Taveira

Janaína Batista Coelho

Jefferson de Oliveira Braga

Jhenyfer Samyely Oliveira Franco

João Christhofer Souza de Sales

João Magno Leal Lima

José Mário da Silva Bezerra

Kaell Jonathan Silva Gomes

Kaindria Rodrigues Chagas

Karen Letícia Teixeira Fernandes

Keiner Isait Ospino Osorio

Keven Jonathan Matos de Oliveira

Lara Alana Guimarães de Freitas

Larissa Evelyn Teles Pires

Lídia Vitória Saldanha da Silva

Luan Souza Gonzaga

Márcio Paiva Baraúna

Maria Fernanda Alves de Lima

Max Wendel da Silva Berredo

Miguel Espírito Santo Silva

Nilcilene Cardoso Rodrigues

Oskarlin Carolina Mejias Ramirez

Pedro Augusto do Rosário Barroncas

Rebeca de Vasconcelos Castilho

Richelly Laysa Marques Veras

Ryan Melo Araújo

Sabrina Suelen Seabra da Silva

Samuel Mores de Lima

Sarah Hadashe Cardoso Souza

Sebastião Thiago Peixoto Freitas

Taíssa Isabele Santos da Silva

Thiago Henrique de Souza Galvão

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Startup amazonense une educação e tecnologia e leva o ensino de robótica para salas de aula

CPI Águas de Manaus: Projeto de Resolução avança na CMM

Secretaria de Educação promove debates sobre Educação Especial no ambiente escolar